Governo do Estado dá início ao desassoreamento do segundo trecho do Rio Itajaí-Açu em Rio do Sul

Secretário da Defesa Civil e prefeito acompanham de perto o início dos trabalhos. Fotos: Divulgação SDC

O Governo do Estado deu início nesta terça-feira, 25, ao desassoreamento do segundo trecho do Rio Itajaí-Açu, em Rio do Sul. Em mais uma etapa da obra, o projeto prevê a remoção de sedimentos em um trecho de 750 metros do leito e das margens, além da eliminação de uma ilha e limpeza de galharia, com o objetivo de melhorar o fluxo do rio e reduzir o risco de enchentes na região.

Para acompanhar de perto o início dos trabalhos, o Secretário de Estado de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, Mário Hildebrandt, e o prefeito de Rio do Sul, Manoel Arisoli Pereira, visitaram o local nesta terça. Durante a vistoria, eles conferiram o andamento da intervenção, que já está na fase de remoção inicial dos sedimentos.

O secretário Mário Hildebrandt destacou a relevância da obra para a segurança da população. “Estamos acompanhando de perto essa ação tão importante para Rio do Sul. O desassoreamento do rio é fundamental para minimizar os impactos das cheias e proporcionar mais tranquilidade para os moradores. Seguimos trabalhando para garantir que essas intervenções sejam executadas da melhor forma possível”, afirmou.

Andamento da obra

A empresa responsável, Penascal, finalizou o acesso até a ilha e está aplicando cascalho para facilitar a entrada e saída de caminhões, que farão o transporte dos sedimentos retirados. Além disso, a margem direita já passou por uma limpeza significativa, e uma escavadeira iniciou a remoção de materiais na ilha.

Nos próximos dias, um novo equipamento será incorporado às operações para dar início à conformação dos taludes, agilizando o processo de desassoreamento.

Esse segundo trecho do desassoreamento do Rio Itajaí-Açu é uma demanda histórica da população de Rio do Sul, uma vez que a cidade sofre constantemente com inundações, especialmente em períodos de chuva intensa. O acúmulo de sedimentos no leito do rio dificulta o escoamento da água, aumentando o risco de transbordamentos.

A obra faz parte dos esforços do governo estadual para mitigar os impactos das cheias e garantir maior segurança para os moradores da região. Além da redução do risco de enchentes, a remoção de galhos e detritos ajudará a preservar o meio ambiente e a melhorar a navegabilidade do rio.

Com o avanço dos trabalhos e a chegada de novos equipamentos, a expectativa é que a obra siga o cronograma previsto.

Informações adicionais para a imprensa:

ASCOM | SDC

Texto: Grasiele Aguiar

ASCOM – Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina

Fone: (48) 3664 – 7000

E-mail: ascom@defesacivil.sc.gov.br