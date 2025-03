AVISO DE PAUTA: governador apresenta segunda edição do Programa Santa Catarina Levada a Sério em Itajaí, nesta quinta

O governador Jorginho Mello estará em Itajaí nesta quinta-feira, 27, a partir das 9h, para a apresentação do Programa Santa Catarina Levada a Sério: Prestando Contas na região da Associação dos Municípios do da Região da Foz do Rio Itajaí (Amfri). O evento será realizado no auditório da Secretaria de Educação de Itajaí e reunirá lideranças e gestores dos 11 municípios que compõem a Associação, para apresentação de investimentos, ações e resultados do Estado na região.

A partir da tarde, na sede da Amfri, o governador recebe os prefeitos para reuniões individuais.

Serviço