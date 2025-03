Cephas oferece mais quatro cursos presenciais gratuitos

Posted on

Foto: Arquivo/SupCom ALE-RR A Escola do Legislativo (Escolegis) abrirá, de terça-feira, 25, a quinta-feira, 27, inscrições para 12 cursos presenciais. As matrículas poderão ser feitas pelo site da Assembleia Legislativa de Roraima (ALE-RR). Com início das aulas previsto para o dia 31, a novidade desta edição é o curso preparatório para o vestibular da […]