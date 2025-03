Beneficiárias recebem cartões para apoio à alimentação infantil

A Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social) realizou, nesta quarta-feira, 26, a entrega de cartões magnéticos às beneficiárias do programa Colo de Mãe, que oferece assistência a gestantes e mães em situação de vulnerabilidade social. O objetivo é garantir acesso a recursos essenciais, contribuindo para o cuidado e a criação dos filhos, com foco na alimentação, saúde e educação.

Luanne Rocha, uma das beneficiárias do programa, compartilhou sua alegria ao receber o cartão, que, segundo ela, ajudará a garantir a alimentação de sua filha. “O cartão chega em um momento muito importante, especialmente agora, na fase de introdução alimentar com frutas e verduras. Esse benefício será essencial para nossa família, principalmente para minha filha”, destacou.

A secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, Tânia Soares, enfatizou que a entrega dos cartões permitirá que as beneficiárias acessem os recursos de forma prática e segura. “É uma iniciativa que visa apoiar mães roraimenses, garantindo que tenham acesso a recursos fundamentais e ao complemento lácteo para seus filhos, promovendo o bem-estar e a dignidade de toda a família”, afirmou.

A coordenadora do programa, Edmara Filgueiras, ressaltou que o governo tem implementado políticas públicas focadas na primeira infância, assegurando direitos e oportunidades para as crianças.

“O programa se divide em duas etapas: inicia com o acompanhamento familiar por meio de visitas domiciliares e, em seguida, com a entrega de benefícios, como enxovais a partir do 8º ou 9º mês de gestação e, posteriormente, o complemento lácteo. O cartão também garante a compra de leite, frutas e verduras, assegurando uma alimentação saudável para a criança”, explicou.

CONHEÇA O PROGRAMA

O programa Colo de Mãe, coordenado pela Setrabes e direcionado à Primeira Infância, visa proporcionar proteção social, saúde, registro civil e segurança alimentar às famílias em situação de vulnerabilidade e baixa renda. As beneficiárias recebem visitas domiciliares para acompanhamento da gestação e do bebê, além de participar de rodas de conversa e palestras mensais.

A inserção no programa ocorre ainda durante a gestação. As mães aprovadas têm direito a enxovais, acompanhamento na maternidade e ao registro de nascimento do bebê, com emissão do CPF. A partir dos seis meses de vida, a criança começa a receber o cartão, que garante o fornecimento de leite até os 36 meses de idade.

