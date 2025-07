Ierr abre inscrições para cursos gratuitos na área de saúde

O Ierr (Instituto de Educação de Roraima) está com inscrições abertas para cinco cursos gratuitos do Programa Capacita Saúde. Ao todo, estão sendo ofertadas 150 vagas pela iniciativa, com duração de 40 horas para cada curso.

“As inscrições tiveram início no dia 17 e vão até o dia 30 de julho. O início das aulas está previsto para o dia 4 de agosto”, informou o pró-reitor de Ensino e Extensão do Ierr, Eliandro Rodrigues.

Os cursos disponíveis são:

⦁ Hematologia Básica;

⦁ Procedimentos Técnicos em Feridas e Curativos;

⦁ Inseminação Artificial Animal;

⦁ Punção Venosa;

⦁ Microscopia de Doenças Parasitárias Tropicais.

Podem participar pessoas com 18 anos ou mais e ensino médio completo. Para o curso de Punção Venosa, também é necessário estar cursando ou ter concluído o ensino superior em área da saúde.

É importante reforçar que tanto o edital, como as inscrições podem ser acessados no site do instituto. As aulas ocorrerão no período de 4 a 9 de agosto, no Centro Universitário Estácio da Amazônia, que fica localizado na rua Jornalista Humberto Silva, 308, bairro União.

