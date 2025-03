Jogos de ida das Quartas de Final da Taça Manchester 2025 ocorrem neste domingo (30) – Agência de Notícias

Posted on

Foto: Ricardo Wolffenbüttel/ SECOM Santa Catarina é o estado com a maior inserção econômica do país, ou seja, com o maior número de ocupados entre a população economicamente ativa, com um índice de 96,14%. A informação está no Ranking de Competitividade dos Estados (CLP) que utiliza dados do IBGE. Em segundo lugar aparece Mato Grosso […]