Jovens do Projeto Crescer desenvolvem a criatividade em Oficina de Artesanato

Foto: Divulgação Semuc



Por meio da oficina de Artesanato, os jovens do Projeto Crescer constroem um futuro brilhante em telas, tintas e tecidos. A atividade ocorre por meio da Prefeitura de Boa Vista e conta com 39 integrantes que aprendem as principais técnicas e ainda fortalecem vínculos.

As aulas

As aulas são divididas em dois núcleos: Pintura,aplicada em telas, camisetas, ecobags e paredes e Arte em tecido, com bordado, ponto cruz, crochê e “patch aplique” – técnica que consiste em aplicar retalhos em outros tecidos. São ensinadas também a cultura local, indígena e “geek”, referente a cultura pop (quadrinhos, filmes, séries, etc).

Com a oficina, os jovens têm a oportunidade de expor em desfiles e feiras, garantindo renda extra, repassada pela Cooperativa Crescer, a partir da comercialização de produtos. Além disso, eles também fortalecem vínculos e as emoções, por meio de eventos que reúnem integrantes e seus familiares.

“A arte é um instrumento de transformação, principalmente para a saúde mental. Então, essa atividade é como um meio de terapia, aliviando a ansiedade e acalmando os jovens”, disse a instrutora Fátima Farias, conhecida carinhosamente como “Fatinha”, há dez anos à frente da oficina de Artesanato.

Projeto Crescer impulsionado jovens

Dylan Adam, de 17 anos, está há 2 anos produzindo no Crescer, onde gera renda extra e assim investe o dinheiro para ajudar a família. Visto como algo essencial, o jovem pretende usar todo o aprendizado para se aperfeiçoar mais e se tornar desenvolvedor de jogos.

“Quis entrar no artesanato, pois me ajuda no meu psicológico, bem-estar e no convívio com as pessoas. Aqui consigo expressar os meus sentimentos através da arte. Também consigo vender o que produzo. Lembro que senti muito orgulho com a minha primeira venda, um quadro. O sentimento foi de satisfação. Então, dou muito valor à oficina e ao projeto”, disse.

Outro integrante é Ruan Ribeiro, 17 anos. Há um ano e 2 meses na oficina, a princípio o seu objetivo era a de “Design de Corte, Costura e Criações”, mas se encontrou no artesanato, por gostar de pinturas. Na oficina, ele aperfeiçoou seu gosto por moda e pretende seguir a carreira no meio da arte. Para o jovem, participar, vender as suas peças e gerar uma renda extra através do Crescer é gratificante.

“Com os ensinamentos da oficina consegui encontrar o meu estilo pessoal e pretendo ajudar outras pessoas a acharem o seu. Então, quero fazer faculdade de moda e abrir um ateliê. Acho muito interessante o mundo da moda e vejo que se aplica ao artesanato”, finalizou o jovem.

