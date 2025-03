Kings x Trail Blazers ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS PLAYOFFS DA NBA HOJE (27/03), PALPITES E PRÉ-JOGO

A partida DA NBA, edição de 2024/2025 entre Kings x Trail Blazers hoje, HOJE (27) as 19 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto O NBA é a maior competições de basquete do planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no mundo.

A NBA, abreviação de National Basketball Association, é a principal liga de basquete do mundo, reunindo os melhores jogadores e equipes em uma competição repleta de talento e emoção. Com uma história rica e tradição de mais de sete décadas, a NBA atrai fãs de todas as partes do globo, oferecendo um espetáculo esportivo de alto nível. NBA.

por Basketbrasil.com.br

O Sacramento Kings x Trail Blazers na quinta-feira, 27 de março de 2025, às 19h (horário do Pacífico), no Golden 1 Center, em Sacramento, Califórnia. citeturn0search0

Confrontos na Temporada

Esta será a quarta e última partida entre as equipes na temporada regular de 2024-2025. Até agora, o Trail Blazers lidera a série por 2 a 1:

28 de outubro de 2024 : Kings 111 x 98 Trail Blazers

: Kings 111 x 98 Trail Blazers 29 de novembro de 2024 : Trail Blazers 115 x 106 Kings

: Trail Blazers 115 x 106 Kings 6 de fevereiro de 2025: Trail Blazers 108 x 102 Kings citeturn0search0

Desempenho Recente

O Sacramento Kings (35 vitórias e 37 derrotas) busca encerrar uma sequência de quatro derrotas consecutivas, incluindo uma derrota recente para o Oklahoma City Thunder por 121 a 105. citeturn0search0

Por outro lado, o Portland Trail Blazers (32 vitórias e 41 derrotas) também vem de uma derrota para o Cleveland Cavaliers por 122 a 111, após uma sequência de três vitórias seguidas. citeturn0search0

Líderes Estatísticos

Sacramento Kings : Pontos: DeMar DeRozan – 22,2 por jogo Rebotes: Domantas Sabonis – 13,9 por jogo Assistências: Domantas Sabonis – 6,1 por jogo citeturn0search3

: Portland Trail Blazers : Pontos: Anfernee Simons – 19,5 por jogo Rebotes: Donovan Clingan – 7,4 por jogo Assistências: Scoot Henderson – 5,0 por jogo citeturn0search0

:

Informações Adicionais

O jogo será transmitido pela BlazerVision. Para acompanhar atualizações em tempo real, estatísticas detalhadas e outras informações, recomenda-se visitar o site oficial da NBA ou plataformas esportivas especializadas.