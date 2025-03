Governo do Estado inicia distribuição das primeiras doses de vacina contra a gripe

Foto: Robson Valverde | Ascom SES

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) iniciou nesta quarta-feira, 26, a distribuição das vacinas contra a gripe para as Gerências Regionais de Saúde. O objetivo é que todos os municípios tenham as doses disponíveis para a campanha de vacinação, que inicia no dia 7 de abril. A primeira remessa com 224 mil doses do imunizante chegou no estado no dia 24 de março.

A vacina contra a influenza de 2025 conterá as seguintes cepas do vírus H1N1, H3N2 e B. Neste ano, o imunizante foi incorporado ao Calendário de Vacinação de crianças de 6 meses a 5 anos de idade, gestantes e idosos com 60 anos de idade ou mais, e ficará disponível ao longo de todo o ano.

Para os grupos especiais, como trabalhadores da saúde, puérperas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente entre outros, a vacina será aplicada através da estratégia de campanha.

Nos próximos dias a Secretaria de Estado da Saúde e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS) irão definir a Estratégia de Vacinação no Estado.