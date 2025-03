NBB 2025, Jogos, Datas e Onde Assistir ao vivo (27 a 31 de março)

NBB 2025: Jogos, Datas e Onde Assistir (27 a 31 de março)

A temporada do Novo Basquete Brasil (NBB) 2025 segue a todo vapor, e os próximos dias reservam grandes confrontos nas quadras. Entre os dias 27 e 31 de março, teremos partidas importantes com transmissão em diversas plataformas, incluindo SporTV, YouTube, Disney+ e NBB Basquetpass. Confira a programação completa com horários e onde assistir cada duelo.

Jogos do NBB – 27 a 31 de março de 2025

Quinta-feira – 27 de março de 2025

Jogo 256 – 20h00 | Flamengo x Vasco

📺 Onde assistir: SporTV, NBB Basquetpass, FlaTV+

Sexta-feira – 28 de março de 2025

Jogo 257 – 19h30 | Fortaleza x Franca

📺 Onde assistir: YouTube, NBB Basquetpass

Jogo 258 – 20h00 | São Paulo x Pato Basquete

📺 Onde assistir: YouTube, Disney+

Sábado – 29 de março de 2025

Jogo 259 – 16h00 | Botafogo x Flamengo

📺 Onde assistir: YouTube, NBB Basquetpass, FlaTV

Jogo 260 – 17h10 | Pinheiros x Corinthians

📺 Onde assistir: YouTube, TV Cultura, NBB Basquetpass

Jogo 261 – 18h00 | Bauru x Caxias do Sul

📺 Onde assistir: YouTube, NBB Basquetpass

| 📺 YouTube, NBB Basquetpass Jogo 262 – 18h00 | Minas x União Corinthians

📺 Onde assistir: Não informado

Segunda-feira – 31 de março de 2025

Jogo 263 – 19h30 | São José x Fortaleza

📺 Onde assistir: Não informado

Jogo 264 – 19h30 | Franca x Caxias do Sul

📺 Onde assistir: YouTube, UOL, NBB Basquetpass

Jogo 265 – 20h00 | Mogi das Cruzes x União Flamengo Carioca

📺 Onde assistir: YouTube, Rede ITA, NBB Basquetpass

Destaques da Rodada

O clássico Flamengo x Vasco promete ser um dos jogos mais disputados, com transmissão pelo SporTV, NBB Basquetpass e FlaTV+ .

promete ser um dos jogos mais disputados, com transmissão pelo . Pinheiros x Corinthians será outro duelo de peso, com transmissão em múltiplos canais, incluindo a TV Cultura .

será outro duelo de peso, com transmissão em múltiplos canais, incluindo a . Minas x União Corinthians ainda não teve seus canais de transmissão divulgados, então vale ficar atento às atualizações oficiais.

Com jogos eletrizantes e muita emoção, o NBB 2025 segue como uma das competições mais disputadas do basquete brasileiro. Não perca os duelos desta semana!