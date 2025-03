Projeto Verão termina com mais de 60 mil atendimentos

Nei José Sant’Anna





Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

Termina neste final de semana (29 e 30) a temporada 2024/2025 do Projeto Verão, da Prefeitura de São José dos Campos, que começou em outubro do ano passado com a abertura das piscinas públicas para o lazer da comunidade aos sábados, domingos e feriados.

Durante quase 6 meses, desde o dia 12 outubro do ano passado, foram realizados 62.769 atendimentos nas 13 piscinas públicas utilizadas como entretenimento pelas famílias joseenses.

Neste último fim de semana de piscinas abertas, o horário de atendimento será das 10h às 12h e das 13h às 18h, no sábado e no domingo, com uma parada de 1 hora no horário do almoço.

Segundo balanço divulgado pela Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, as piscinas com maior movimento neste período foram as do Centro Esportivo do Jardim Morumbi, na região sul, com 7.918 atendimentos, e do Centro Poliesportivo de Eugênio de Melo, na região leste, com 7.083 registros.

Em terceiro lugar no ranking das piscinas mais frequentadas está a do Centro Poliesportivo João do Pulo, no Jardim Satélite (região sul), com 6.099 atendimentos.

Regras

De acordo com o regulamento, crianças de 0 a 6 anos devem estar acompanhadas de seus responsáveis na água; entre 7 e 11 anos, o responsável deve estar no local da atividade e, acima de 12 anos, o responsável deve assinar uma autorização.

O traje exigido para uso nas piscinas é sunga ou short tactel com sunga por baixo para os homens e, para as mulheres, maiô ou biquíni. É permitida a utilização de camisetas com proteção UV. Não é permitido o uso de óleos bronzeadores, apenas protetores solar.

Para participar, basta fazer uma rápida inscrição gratuita pelo aplicativo São José Viva. Se o munícipe chegar até a unidade esportiva sem ter feito a inscrição, os monitores orientam a realizar o cadastro na hora.

Piscinas Públicas

Alto da Ponte

Centro Comunitário Alto da Ponte

Rua Alziro Lebrão, s/nº – Alto da Ponte

Altos de Santana

Centro Poliesportivo Altos de Santana

Av. Alto do Rio Doce, 801 – Altos de Santana

Eugênio de Melo

Centro Poliesportivo Eugênio de Melo

Av. Ambrósio Molina, 370 – Eugênio de Melo

Jardim Cerejeiras

Centro Poliesportivo Jardim Cerejeiras

Rua 23 de Dezembro, 400 – Jd. Cerejeiras

Jardim Granja

EMEF Profª. Maria Nazareth de Moura Veroneze

Praça Columba, 45 – Jd. Da Granja

Jardim Morumbi

Centro Comunitário Jardim Morumbi

Av. Eliane Maria Barbiere Soares, 180 – Jardim Morumbi

Jardim Satélite

Centro Poliesportivo João do Pulo

Av. Perseu, nº 180 – Jardim Satélite

São Judas Tadeu

Centro Poliesportivo São Judas Tadeu

Av. São Jerônimo, s/nº – São Judas Tadeu

Vila Maria

Ginásio de Esportes Vila Maria

Praça Nenê Cursino, s/n – Vila Maria

Vila Letônia

Piscina da Vila Nova Conceição

Rua Suécia, s/n – Vila Nova Conceição

Vila Tesouro

Poliesportivo Vila Tesouro

Rua Bento Pinho da Cunha, 381 – Vila Tesouro

Parque Industrial

Piscina do Parque Industrial

Rua Goiânia, 225 – Parque Industrial

Vila Industrial

Centro Comunitário Vila Industrial

Praça José Molina, s/nº – Vila Industrial

Horários de atendimento



Sábados, domingos e feriados

Manhã: 10h às 12h

Tarde: 13h às 18h

Como se inscrever:

Passo 1: Acesse a loja de aplicativos do seu aparelho (Play Store ou App Store) e procure pelo aplicativo “São José Viva”. Clique em “Instalar”.

Passo 2: Abra o aplicativo e clique no botão “CRIAR CONTA”.

Passo 3: Preencha todos os campos solicitados e, no final, clique em “CRIAR CONTA”.

Passo 4: Após realizar o cadastro, acesse o aplicativo com seu CPF e senha. Localize e selecione a opção “ESPORTIVA”.

Passo 5: Em Eventos, selecione a opção “PROJETO VERÃO 2024/ 2025”.

Passo 6: Localize a piscina de sua preferência, clique no botão “PRÉ-INSCREVER”, dirija-se à piscina escolhida, identifique-se ao monitor e APROVEITE!



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida