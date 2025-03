Qual filme vai passar Quinta (27/03) na Globo? SESSÃO DA TARDE, Corujão, QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 27/03/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Programação de Filmes – Quinta-feira, 27/03/2025

Sessão da Tarde: Nossa Vida com Cães (2018)

Título Original: Dog Days

País de Origem: Estados Unidos

Diretor: Ken Marino

Elenco: Adam Pally, Eva Longoria, Nina Dobrev, Rob Corddry, Tone Bell, Vanessa Hudgens

Gênero: Comédia, Drama

Na Sessão da Tarde desta quinta-feira, será exibido Nossa Vida com Cães, uma comédia leve e cativante que explora como os cães podem influenciar a vida das pessoas. Ambientado em Los Angeles, o filme acompanha um grupo de personagens cujas vidas se cruzam devido ao impacto que seus cães têm em suas carreiras, amizades e relacionamentos. Entre eles, estão uma âncora de telejornal, um dog walker e um empresário, todos tentando lidar com os desafios da vida, enquanto seus cães trazem momentos de reflexão, risos e até romance. Com um elenco recheado de estrelas como Eva Longoria e Vanessa Hudgens, este filme promete aquecer o coração de quem ama os animais e adora boas histórias de superação e amizade.

Corujão I: Receitas Para o Amor (2013)

Título Original: The Food Guide To Love

País de Origem: Espanha, França, Irlanda

Diretores: Dominic Harari, Teresa Pelegri

Elenco: Richard Coyle, Leonor Whatling, Ger Ryan, Simon Delaney, Michelle Beamish, Sheila Flitton

Gênero: Comédia, Romance

No Corujão I, os telespectadores poderão assistir a Receitas Para o Amor, uma comédia romântica que mistura sabores e sentimentos. O filme conta a história de Oliver, um homem que, enquanto vive uma fase de sucesso na carreira, tem uma vida amorosa repleta de desilusões. Mas tudo muda quando ele conhece uma curadora de arte, que o faz repensar suas escolhas e atitudes em relação ao amor. Ambientada em uma bela combinação de locais na Espanha, França e Irlanda, a trama explora o potencial das pequenas coisas, como um simples encontro, para transformar a vida de uma pessoa. Cheio de momentos fofos e cenas encantadoras, o filme é perfeito para quem adora histórias sobre segundas chances e a magia do amor.

Essas duas produções oferecem uma programação equilibrada, com Nossa Vida com Cães proporcionando risadas e sentimentos calorosos, enquanto Receitas Para o Amor é uma opção romântica para a noite. Ambas as opções são ideais para quem deseja aproveitar a quinta-feira com boas doses de comédia e drama.