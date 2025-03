Sesau reforça combate à dengue em São João da Baliza

Dando continuidade às ações de controle das arboviroses em Roraima, a Sesau (Secretaria de Saúde) estará auxiliando no combate à dengue, zika e chikungunya no município de São João da Baliza.

Por meio da CGVS (Coordenação Geral de Vigilância em Saúde) foram disponibilizados cinco veículos equipados com nebulizadores, 105 litros de inseticida e 13 técnicos para reforçar as estratégias de bloqueio da transmissão da doença.

O município registrou um aumento nos casos de dengue, especialmente com a circulação do sorotipo 3, exigindo uma resposta imediata para conter a propagação do vírus.

Segundo a gerente do Núcleo Estadual de Controle da Febre Amarela e Dengue, Rosângela Santos, a situação demandou um esforço conjunto entre estado e município.

“Todas as atividades precisavam ser realizadas imediatamente para bloquear a transmissão da doença. A gestão municipal seguiu as orientações do estado, promovendo limpeza urbana e eliminando criadouros do mosquito”, destacou.

As ações envolveram diversas frentes, desde o atendimento aos pacientes e diagnóstico da doença até o controle do vetor. “O trabalho vai desde a vigilância epidemiológica, passando pela assistência ao paciente, até a visita domiciliar dos agentes de endemias. O Estado complementa esse esforço com o uso dos carros fumacê”, explicou Rosângela.

O reforço nas medidas já apresenta resultados positivos, com uma redução no número de casos na região. No entanto, além das intervenções diretas, a mobilização social foi um dos pilares do combate à doença.

“O mais importante foi a conscientização da população sobre sua responsabilidade no controle das arboviroses. Esse esforço coletivo é essencial para evitar novos surtos”, ressaltou Rosângela.

A atuação integrada entre estado e município reforça a importância da prevenção e do engajamento da comunidade no combate ao mosquito Aedes aegypti, garantindo mais segurança à população de São João da Baliza.

