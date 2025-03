Unifacisa x Franca ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (26/03)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Unifacisa x Franca hoje, HOJE (26) as 19h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Unifacisa x Franca: Confronto Importante no NBB – 26/03/2025

A partida entre Unifacisa e Franca, válida pelo NBB (Novo Basquete Brasil), acontece no dia 26 de março de 2025, às 19h30. Este jogo promete ser um grande espetáculo, considerando o histórico recente de ambos os times.

Últimos Resultados

O Unifacisa chega para o confronto após uma vitória apertada sobre o Bauru (77-74) no dia 14 de março, enquanto o Franca vem com uma excelente sequência de vitórias, incluindo um 93-71 sobre o Bauru no último dia 18 de março. No confronto mais recente entre as duas equipes, em 2 de dezembro de 2024, o Unifacisa levou a melhor, vencendo por 71-68.

Situação das Equipes

Unifacisa : A equipe tem mostrado força em sua casa, mas ainda enfrenta desafios contra adversários de peso, como o Flamengo e São Paulo, com vitórias e derrotas apertadas. Eles buscam manter o ritmo positivo da última vitória em casa.

: A equipe tem mostrado força em sua casa, mas ainda enfrenta desafios contra adversários de peso, como o Flamengo e São Paulo, com vitórias e derrotas apertadas. Eles buscam manter o ritmo positivo da última vitória em casa. Franca: Considerado um dos times mais fortes do campeonato, o Franca vem de uma série de vitórias no NBB e também em competições internacionais, como a Champions League das Américas (CLA). A equipe está em excelente forma e é uma das favoritas para levar o título.

Previsões e Odds

Unifacisa : 2.30

: 2.30 Franca: 1.56

De acordo com as odds das casas de apostas, o Franca é o favorito para essa partida, mas o Unifacisa tem mostrado que pode surpreender, especialmente quando joga em casa.

Onde Assistir

A partida será transmitida ao vivo por diversas plataformas de streaming, com a possibilidade de acompanhar no celular, tablet ou PC, desde que você tenha saldo na conta ou tenha feito uma aposta nas últimas 24 horas.

Últimos Confrontos Diretos

02/12/2024: Franca 68-71 Unifacisa

27/01/2024: Franca 92-94 Unifacisa

14/01/2024: Franca 110-96 Unifacisa

05/01/2024: Unifacisa 101-98 Franca

O histórico recente mostra um equilíbrio, com vitórias para ambos os lados, o que só aumenta a expectativa para esse grande duelo.

Prepare-se para mais um jogo emocionante do NBB e acompanhe todos os lances ao vivo!

📆 Terça-feira – 26/03/2025

🕖 19h00 – Minas Tênis Clube x Caxias do Sul Basquete

📺 Transmissão: A confirmar

Fique ligado nos jogos e acompanhe as emoções do NBB CAIXA 2024/25 nas principais plataformas de transmissão!