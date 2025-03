Prefeitura de Nova Iguaçu entrega Unidade Básica de Saúde Cobrex revitalizada

Posted on

As Comissões Técnicas foram importantes instâncias democráticas de discussões do Seminário Internacional da Rota Bioceânica, realizado em Campo Grande (MS) nos dias 18 a 20 de fevereiro. As oito comissões reuniram público específico interessado nos temas em discussão, que foram explanados, debatidos e no final, as impressões e sugestões sintetizadas em atas. “Essas discussões vão […]