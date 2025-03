Servidores de escola estadual serão capacitados para implementação de projeto piloto

Os servidores da Escola Estadual Girassol, localizada no bairro Buritis, iniciarão nesta quarta-feira, 26, um curso de capacitação voltado à Educação Fiscal. A abertura oficial ocorrerá às 18h30, na unidade de ensino, com a presença de autoridades, entre elas o secretário de Educação e Desporto, Mikael Cury-Rad, além de representantes da Receita Federal, CGU (Controladoria Geral da União), Sefaz (Secretaria de Estado da Fazenda) e do Gefe (Grupo de Educação Fiscal do Estado de Roraima).

A Escola Estadual Girassol foi selecionada como projeto piloto e referência da Educação Fiscal no Estado de Roraima. Dentro dessa temática, a unidade de ensino desenvolve o “Projeto Educação Fiscal, e eu com isso?”, em parceria com a Receita Federal. Com o intuito de aprimorar as ações do projeto e capacitar os servidores, será promovida a formação com o tema: “Educação Fiscal na Escola Girassol: como pode acontecer?”

“Fizemos uma parceria com o Ceforr para nos auxiliar, pois tivemos muitas dificuldades na implementação do nosso projeto. O objetivo do curso é que nossos funcionários, os professores, adquiram conhecimento para trabalhar com os alunos e, dessa forma, expandir para nossa sociedade e comunidade escolar, para que entendam a temática e possam trabalhar de uma maneira mais precisa”, explicou Elizângela Viana, gestora da Escola Girassol.

Formação

O curso terá carga horária de 30 horas e será desenvolvido na modalidade híbrida, com 20 horas presenciais (das 18h30 às 22h30) e 10 horas de estudo remoto. Estão inscritos 40 profissionais que atuam na unidade de ensino. O curso está dividido em cinco módulos: o primeiro será no dia 9 de abril, seguido pelos outros módulos nos dias 23 de abril, 7 de maio, 21 de maio e 4 de junho.

A Escola Estadual Girassol está localizada na Rua Jango Menezes, nº 1082, no bairro Buritis, e atualmente atende 300 estudantes no Ensino Fundamental.

Educação Fiscal

O Estado de Roraima participa do PNEF (Programa Nacional de Educação Fiscal), instituído em 1999 com o objetivo de desenvolver uma cultura de responsabilidade fiscal e cidadania. O PNEF é o principal programa de Educação Fiscal do Brasil.

Por meio do PNEF, são realizadas diversas atividades e iniciativas, como oficinas e cursos de Educação Fiscal para professores, estudantes, servidores públicos e o público em geral. Também são produzidos materiais didáticos e estabelecidas parcerias com escolas e universidades, promovendo a inserção de conteúdos sobre cidadania fiscal nos currículos educacionais e incentivando a realização de projetos e pesquisas sobre o tema.

Atualmente, a educação fiscal é um tema transversal abordado nas salas de aula. Em dezembro do ano passado, foi realizada a ‘Semana de Educação Fiscal’, um evento voltado para professores formadores do Ceforr, docentes das redes estadual e municipal, além de outros interessados na temática. O objetivo foi sensibilizar e capacitar os profissionais, com enfoque em questões tributárias e na gestão dos recursos públicos.

