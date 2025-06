Polícia Civil capacita 50 policiais para uso do sistema no combate a fraudes eletrônicas

O Nupen (Núcleo de Ensino e Pesquisa) da Polícia Civil de Roraima promoveu na última sexta-feira, 27, um curso de capacitação voltado ao uso da plataforma Fraudbase, sistema desenvolvido integralmente pela própria PCRR para aprimorar investigações de fraudes eletrônicas.

A qualificação ministrada de forma exclusiva para 50 policiais civis ocorreu no Ierr (Instituto de Educação de Roraima), com apoio da Escola de Governo da Segad (Secretaria de Gestão Estratégica e Administração).

O curso teve como objetivo capacitar profissionais da segurança pública para utilizar a plataforma de maneira eficiente na identificação de padrões criminosos e reincidência de infratores. A capacitação habilita os participantes para futuras operações policiais que serão baseadas em dados reunidos na ferramenta.

De acordo com o agente de polícia e desenvolvedor do sistema, Tassyo Moreira, o Fraudbase centraliza em um banco de dados único todas as denúncias de fraudes registradas, permitindo o cruzamento inteligente de informações.

“Quando uma denúncia é registrada com dados como número de telefone, chave Pix ou CPF, o sistema identifica automaticamente outras ocorrências com informações semelhantes, oferecendo ao policial uma visão clara da reincidência do suspeito e dos vínculos entre os crimes”, explicou.

Ainda segundo Tassyo Moreira, a iniciativa é uma ação conjunta com o setor CyberLab, do NI (Núcleo de Inteligência) da PCRR, inspirada no projeto Tentáculos da PF (Polícia Federal), que é alimentado por denúncias de crimes eletrônicos.

Conforme a diretora do Nupen, Elivania Aguiar, o curso visa melhorar e capacitar os policiais para atuar de forma mais rápida e precisa na investigação dos crimes eletrônicos, frisando que a Polícia Civil tem se preocupado e tem avançado com a formação dos agentes, principalmente na qualificação sobre novas modalidades criminosas.

“Só temos a agradecer aos colegas que compartilharam o conhecimento e temos a certeza de que os que participaram como alunos vão repassar esse conhecimento nas unidades de origem. Ganha a Polícia Civil e a nossa população com o combate efetivo de crimes envolvendo fraudes eletrônicas”, afirmou.

