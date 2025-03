Governo de Roraima inaugura sistema de abastecimento de água para os bairros Pedra Pintada e Said Salomão

Na manhã desta quarta-feira, 19, o Governo de Roraima inaugurou um novo Centro de Reservação e Distribuição de Água que abrange os bairros Pedra Pintada e Said Salomão e parte do Monte Cristo. A obra da Caer (Companhia de Água e Esgotos de Roraima) teve investimento de R$ 11 milhões do Governo e beneficia mais de 15 mil moradores desses bairros.

No evento, o governador Antonio Denarium declarou que a obra mais recente é apenas uma de várias ações estruturantes do Governo no trabalho para universalizar o atendimento de água tratada local, esforço que levou Roraima a ser um dos melhores Estados do Brasil tanto em tratamento de esgoto como em água tratada.

“Estamos inaugurando a segunda maior obra de saneamento de Roraima. A entrega de hoje do [bairro] Pedra Pintada vai atender mais de 15 mil pessoas, com capacidade de armazenamento de 900 mil litros de água. Desse total, 600 mil ficam em um reservatório apoiado e 300 mil em um reservatório elevado. E não vamos parar por aqui. Temos projetos da Caer para ampliar ainda mais essas obras e redes de atendimento em todo o Estado. Todas as sete estações elevatórias aqui na capital estão sendo reformadas e em todos os municípios estão sendo construídos, reformados e revitalizados os escritórios da empresa”, frisou o governador.

O presidente da Caer, James Serrador, ressaltou que além da capacidade de armazenamento, a obra contempla 40 mil metros de redistribuição de água.

“Para nós a inauguração do CRD do bairro Pedra Pintada é uma felicidade imensa e um grande investimento do Governo do Estado, graças à sensibilidade do governador Antonio Denarium, que tem uma vocação ímpar para o saneamento básico e proporcionou ampliarmos a universalização do acesso à água potável, da coleta e do tratamento de esgotos sanitários. São três poços produzindo cerca de 300 mil litros de água por hora, beneficiando toda essa região do Pedra Pintada, Said Salomão e parte do Monte Cristo em cerca de 4.500 ligações domiciliares. Os moradores podem contar com um investimento de ponta”, disse Serrador.

Durante a inauguração os moradores também puderam dispor de diversos serviços que foram disponibilizados por meio de parceria com a DPE-RR (Defensoria Pública do Estado) e outras instituições.

Moradora do Pedra Pintada desde 2014, Nilmara Damasceno explicou que o sentimento dela é de gratidão, e reforçou que a obra chega no momento certo.

“Há dez anos nós não tínhamos uma água de qualidade. Antigamente nós fazíamos aquelas encanações improvisadas, que eles chamam de ‘pé-de-galinha’ e eram irregulares, mas nunca foi uma água de qualidade. Hoje com o centro de distribuição está chegando uma água boa, de qualidade, que vai dar para cozinhar, lavar. É uma água com pressão forte. Então quero agradecer a toda a equipe da Caer, que atende bem e são incríveis. Água é vida, e se você cuida da água, você cuida da gente”, concluiu.

A OBRA

Iniciada em setembro de 2022, a obra inclui um CRD, que conta com uma Estação Elevatória de Tratamento de Água, um reservatório apoiado com capacidade para 600 mil litros de água e um reservatório elevado, que tem capacidade para armazenar 300 mil litros de água. O CRD conta ainda com dois poços artesianos, que juntos produzem 100 mil litros de água por hora, com capacidade para aumentar a produção para 200 mil litros/hora.

