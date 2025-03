Agentes de Endemias realizam ações de combate à dengue nesta quinta-feira (20) – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

10 de dezembro de 2024 10:41 Por: Bruno Rodrigues Fotos: Renata Giron (Secom/Sorocaba) A IMI, empresa multinacional inglesa do setor de válvulas de controle, inaugurou na sexta-feira (6), a nova sede no Jardim Iporanga, na Zona Industrial de Sorocaba. O evento de apresentação do espaço contou com a presença de autoridades e empresários do ramo. […]