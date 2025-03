Agência Minas Gerais | Recorde de adesão posiciona Encontro de Gestores de Cultura e Turismo do Governo de Minas como referência nacional

Relacionadas



O vice-governador Mateus Simões participou, nesta quarta-feira (26/3), do encerramento do primeiro dia do 7º Encontro de Gestores de Cultura e Turismo, evento que reúne representantes de municípios de todas as regiões do estado.

Realizada pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG), esta edição do evento teve o número recorde de 11 mil inscrições nas diversas atividades. Com a participação de gestores de 741 cidades, o encontro confirma a vocação de principal fórum de articulação das políticas públicas municipais de cultura e turismo do Brasil.

























Programação

Até esta quinta-feira (27/3), as atividades serão realizadas em três espaços culturais que integram o Circuito Liberdade: Sala Minas Gerais, sede da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, Biblioteca Pública Estadual e MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal.

No encerramento, na sexta-feira (28/3), os gestores participarão de uma visita técnica ao Instituto Inhotim, em Brumadinho, um dos maiores museus a céu aberto do mundo.

Articulação para avançar

Criado em 2022 pela atual gestão, o encontro fortalece o diálogo entre Estado e municípios, promovendo formação técnica, troca de experiências e construção de redes colaborativas, com o apoio institucional da Cemig e da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge).

A programação envolve temas estruturantes como patrimônio cultural imaterial, economia criativa, turismo de experiência, storytelling, arte, sustentabilidade, gastronomia contemporânea e mercado global. Os temas reforçam a centralidade da cultura e do turismo nas estratégias de desenvolvimento dos municípios com a geração de emprego e renda por meio do setor.

O evento acontece no marco de dois grandes eixos lançados pelo Estado em 2025, por meio da Secult: o AMA – Ano Mineiro das Artes, que celebra a potência das criações artísticas em todas as regiões do estado, e o TEM – Turismo, Experiências e Mineiridade, que valoriza o encontro, o território e o jeito mineiro de receber.

“Para nós, o maior ganho que o governo Zema conseguiu produzir no ambiente de cultura foi explicar para as pessoas que cultura e turismo são uma coisa só em Minas Gerais. Talvez não seja assim no Brasil todo, mas, aqui, a cultura é o motor do turismo. Sem a cultura, o turismo não roda como precisaria”, ressaltou Mateus Simões.

A grande adesão dos municípios comprova a força de uma política pública descentralizada, conectada com os territórios e enraizada nas múltiplas culturas que formam Minas Gerais.

O Encontro de Gestores de Cultura e Turismo é realizado em parceria com o Sebrae Minas, Federação das Instâncias de Governança Regional do Turismo de Minas Gerais (Fecitur), Rede de Gestores Municipais de Cultura e Turismo de Minas Gerais e Associação Mineira de Municípios (AMM).

Destaque nacional

A cada ano, Minas Gerais tem alcançado mais relevância quando o assunto é turismo no Brasil. Em 2024, o estado teve um crescimento 100% acima da média nacional, se consolidando na liderança do turismo brasileiro, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Chamando atenção dentro e fora do Brasil, o estado recebeu mais de 32 milhões de turistas ao longo do ano passado. Desse total, cerca de 42 mil eram estrangeiros. Entre janeiro e outubro de 2024, o segmento respondeu pela criação de quase 20 mil postos de trabalho.