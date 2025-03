Agentes de Endemias realizam ações de combate à dengue nesta quinta-feira (27) – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Estudantes dos campi Catanduva, Bragança Paulista e Guarulhos conquistaram premiações e se classificaram para a etapa latino-americana da competição global de tecnologia As equipes do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) se destacaram na fase nacional da Huawei ICT Competition e Innovation 2024-2025, realizada hoje (24) de fevereiro, no Museu do Amanhã, no Rio de […]