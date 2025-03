Posted on

Mato Grosso do Sul registrou alta de 14% nos emplacamentos de veículos no comparativo com o ano passado. De janeiro a dezembro de 2023 foram 59.380 novos emplacamentos no Estado. O índice ficou acima da média nacional de 12% divulgado pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores). Entre as maiores altas, está o […]