AVISO DE PAUTA: Em Blumenau, governador Jorginho Mello conclui segunda edição do programa Santa Catarina Levada a Sério

O governador Jorginho Mello estará em Blumenau nesta segunda-feira, 2 de junho, para apresentar a 2ª edição do programa Santa Catarina Levada a Sério – Prestando Contas, com balanço das ações do Governo do Estado na região da AMVE (Associação dos Municípios do Vale Europeu), que reúne 14 municípios.

O encontro será realizado no Teatro Carlos Gomes, e marca o encerramento da rodada de visitas às 21 associações de municípios de Santa Catarina, reforçando o compromisso do Governo do Estado com a transparência, o diálogo e a prestação de contas junto às lideranças regionais.

Serviço: