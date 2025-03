Bulls x Lakers ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS PLAYOFFS DA NBA HOJE (27/03), PALPITES E PRÉ-JOGO

Por MRNews



A partida DA NBA, edição de 2024/2025 entre Bulls x Lakers hoje, HOJE (27) as 21 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto

por Basketbrasil.com.br

Bulls x Lakers: Onde Assistir, Horário e Prováveis Escalações – NBA (27/03/2025)

Chicago Bulls e Los Angeles Lakers se enfrentam nesta quinta-feira (27/03), às 21h (horário de Brasília), em jogo válido pela temporada regular da NBA. A partida acontece no United Center, em Chicago, e será transmitida pelo Prime Video e pelo NBA League Pass.

Bulls x Lakers – Como Chegam as Equipes?

Chicago Bulls

O Chicago Bulls chega embalado para o confronto, vindo de três vitórias consecutivas, incluindo um triunfo recente contra o próprio Lakers. A equipe ocupa a 9ª colocação na Conferência Leste, com 32 vitórias e 40 derrotas, e busca garantir uma vaga no torneio play-in.

Destaques da equipe:

Defesa ajustada nos últimos jogos, permitindo menos de 110 pontos por partida ;

; Coby White e Nikola Vucevic têm sido fundamentais no setor ofensivo;

Busca consolidar a boa fase contra um adversário instável.

Los Angeles Lakers

Os Lakers chegam ao confronto em um momento de oscilação. Apesar de uma campanha sólida no Oeste, com 32 vitórias e 28 derrotas, a equipe perdeu os últimos três jogos (para Magic, Bulls e Bucks). A boa notícia é o retorno de LeBron James, recuperado de lesão, e a presença de Luka Doncic, recém-contratado, que fortalece ainda mais o elenco.

Destaques da equipe:

LeBron James retorna e deve comandar o time;

Luka Doncic ajustando-se ao novo sistema tático;

Defesa vulnerável, cedendo uma média alta de pontos nos últimos jogos.

Onde Assistir Bulls x Lakers?

Data: Quinta-feira, 27 de março de 2025

Quinta-feira, 27 de março de 2025 Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Transmissão: Prime Video e NBA League Pass

Prováveis Escalações

Chicago Bulls

Armador: Josh Giddey

Josh Giddey Ala-armador: Coby White

Coby White Ala: Kevin Huerter

Kevin Huerter Ala-pivô: Matas Buzelis

Matas Buzelis Pivô: Nikola Vucevic

Nikola Vucevic Técnico: Billy Donovan

Los Angeles Lakers

Armador: Austin Reaves

Austin Reaves Ala-armador: Luka Doncic

Luka Doncic Ala: LeBron James

LeBron James Ala-pivô: Dorian Finney-Smith

Dorian Finney-Smith Pivô: Jaxson Hayes

Jaxson Hayes Técnico: J. J. Redick

Palpites para Bulls x Lakers

Total de pontos acima de 225.5 – Duas equipes ofensivas podem tornar o jogo de alta pontuação.

– Duas equipes ofensivas podem tornar o jogo de alta pontuação. Vitória dos Lakers – Com LeBron James e Luka Doncic juntos, a equipe tem boas chances de reverter o momento ruim.

– Com LeBron James e Luka Doncic juntos, a equipe tem boas chances de reverter o momento ruim. Luka Doncic com mais de 25 pontos – O armador tem grande volume ofensivo e pode ser decisivo.

Conclusão

Bulls e Lakers fazem um duelo equilibrado, mas o retorno de LeBron James e a presença de Luka Doncic podem ser o diferencial para os visitantes. No entanto, o Chicago Bulls, jogando em casa e embalado por três vitórias, promete dificultar o confronto.

Palpite final: Vitória apertada dos Lakers em um jogo de alta pontuação.