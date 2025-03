Cavaliers x Spurs ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS PLAYOFFS DA NBA HOJE (27/03), PALPITES E PRÉ-JOGO

A partida DA NBA, edição de 2024/2025 entre Cavaliers x Spurs hoje, HOJE (27) as 20 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto O NBA é a maior competições de basquete do planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no mundo.

A NBA, abreviação de National Basketball Association, é a principal liga de basquete do mundo, reunindo os melhores jogadores e equipes em uma competição repleta de talento e emoção. Com uma história rica e tradição de mais de sete décadas, a NBA atrai fãs de todas as partes do globo, oferecendo um espetáculo esportivo de alto nível. NBA.

por Basketbrasil.com.br

Cleveland Cavaliers e San Antonio Spurs se enfrentam nesta quinta-feira (27), em mais uma rodada da NBA. A partida acontece no Rocket Mortgage FieldHouse, em Cleveland, Ohio, com início às 20h (horário de Brasília). Veja a análise completa do confronto, os melhores palpites e onde assistir ao vivo.

Cleveland Cavaliers x San Antonio Spurs – Como Chegam as Equipes?

Cleveland Cavaliers

Os Cavs fazem uma grande temporada e seguem na luta pela melhor campanha da NBA. Com um elenco bem estruturado e um dos melhores desempenhos ofensivos da liga, a equipe tem sido dominante em casa.

Destaques da temporada:

Melhor ataque da liga, com média de 122,3 pontos por jogo ;

; Defesa sólida, cedendo 111,9 pontos por jogo ;

; Campanha como mandante: 30 vitórias e apenas 5 derrotas.

O time, no entanto, não contará com Donovan Mitchell, afastado devido a uma lesão. Mesmo assim, os Cavaliers entram como favoritos.

San Antonio Spurs

Os Spurs vivem um ano de reconstrução e buscam desenvolver seus jovens talentos. A equipe tem oscilado na temporada e, para piorar, não terá seu principal jogador, Victor Wembanyama, que está lesionado.

Destaques da temporada:

14º melhor ataque da liga, com média de 114,6 pontos por jogo ;

; Defesa vulnerável, cedendo 116,1 pontos por jogo ;

; Desempenho irregular fora de casa.

Sem Wembanyama, a missão do San Antonio Spurs contra os Cavaliers fica ainda mais difícil.

Palpites para Cleveland Cavaliers x San Antonio Spurs

Vitória do Cleveland Cavaliers – O time da casa tem uma campanha muito superior e deve aproveitar a fragilidade defensiva dos Spurs.

– O time da casa tem uma campanha muito superior e deve aproveitar a fragilidade defensiva dos Spurs. Cavaliers vencem com handicap -8.5 – Pela superioridade ofensiva e defensiva, Cleveland tem chances de vencer por uma margem considerável.

– Pela superioridade ofensiva e defensiva, Cleveland tem chances de vencer por uma margem considerável. Total de pontos acima de 225.5 – Ambas as equipes possuem ataques eficientes, o que pode resultar em um jogo de alta pontuação.

Onde Assistir Cleveland Cavaliers x San Antonio Spurs?

A partida não terá transmissão em canais brasileiros, mas estará disponível para assinantes do NBA League Pass. Algumas casas de apostas, como bet365 e Betano, também podem oferecer transmissão ao vivo.

Conclusão

Com uma das melhores campanhas da NBA e jogando em casa, o Cleveland Cavaliers é amplo favorito para vencer o San Antonio Spurs. Sem Wembanyama, os Spurs terão dificuldades para competir de igual para igual. A expectativa é de um jogo movimentado, mas com domínio dos Cavs.

Palpite final: Vitória do Cleveland Cavaliers por mais de 10 pontos de diferença.