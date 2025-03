Corinthians x Palmeiras, ASSISTIR AO VIVO, PALPITES, ESCALAÇÕES Paulistão 2025, HOJE (27/03)

Por MRNews



O Campeonato Paulista, conhecido como Paulistão, é reconhecido como um dos estaduais mais tradicionais e competitivos do Brasil. Com uma rica história e uma base sólida de clubes de renome, como Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, o torneio atrai a atenção de milhões de torcedores em todo o país.

Corinthians x Palmeiras: Onde assistir, horário e prováveis escalações da final do Paulista 2025

Corinthians e Palmeiras entram em campo nesta quinta-feira (27/03), às 21h35 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, para decidir o título do Campeonato Paulista 2025. Com vantagem no placar, o Timão precisa apenas de um empate para levantar a taça, enquanto o Verdão busca a virada para conquistar o tetracampeonato.

Onde assistir ao jogo?

Os torcedores poderão acompanhar a grande final ao vivo pelos seguintes canais e plataformas:

TV aberta : Record

: Record YouTube : Cazé TV

: Cazé TV Streaming: Max, Uol Play, Play Plus, Nosso Futebol e Zapping TV

Situação das equipes

O Corinthians venceu o jogo de ida por 1 a 0, no Allianz Parque, com um gol de Yuri Alberto. Sob o comando de Ramón Díaz, o time alvinegro estabilizou sua defesa e deve manter a mesma escalação do primeiro duelo.

Já o Palmeiras, de Abel Ferreira, precisa reverter o placar e vencer por dois gols de diferença para ser campeão direto. Caso vença por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. O treinador português terá como novidade no banco o retorno de Maurício, recuperado de cirurgia no ombro.

Prováveis escalações

Corinthians:

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Félix Torres e Fabrizio Angileri; Raniele, José Martinez, Carrillo e Garro (Romero); Memphis e Yuri Alberto.

Técnico: Ramón Díaz

Palmeiras:

Weverton; Mayke, Micael, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos (Maurício) e Raphael Veiga; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

Técnico: Abel Ferreira

Ficha técnica

Jogo: Corinthians x Palmeiras – Final do Campeonato Paulista (Volta)

Corinthians x Palmeiras – Final do Campeonato Paulista (Volta) Data: Quinta-feira, 27 de março de 2025

Quinta-feira, 27 de março de 2025 Horário: 21h35 (de Brasília)

21h35 (de Brasília) Local: Neo Química Arena, São Paulo

Neo Química Arena, São Paulo Árbitro: Matheus Candançan

Matheus Candançan Transmissão: Record (TV aberta), Cazé TV (YouTube), Max, Uol Play, Play Plus, Nosso Futebol e Zapping TV

Com a vantagem no placar, o Timão entra em campo buscando consolidar sua defesa e garantir mais um título estadual. Já o Verdão promete pressionar e buscar a virada histórica. Quem levará a melhor na grande final?