“Semana Ibero-americana pela Sustentabilidade – Ciclo Siete” leva exposição de animais da fauna brasileira ao Zoológico de Sorocaba

A Prefeitura de Sorocaba realizará uma exposição com animais da fauna brasileira no Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros”, como parte da “Semana Ibero-americana pela Sustentabilidade – Ciclo Siete” na cidade. A atividade ocorrerá nesta quinta e sexta-feira (27 e 28), das 9h às 11h30. Já no sábado (29) e no dia 5 de abril (sábado), a mostra será apresentada das 9h às 12h30.

Promovida pela Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), a atividade de Educação Ambiental contará com animais taxidermizados (“empalhados”) e animais confeccionados de papelão reutilizado, como onça-pintada, tartaruga, lobo-guará, tubarão, entre outros, feitos por adolescentes da Associação Criança Feliz e alunos de escolas municipais que participaram das oficinas “Animais da Fauna Brasileira em Papelão”, ministradas pelo artista plástico Jefferson Trocato.

A ideia é que, com exemplos de produtos e ações sustentáveis, o público aprenda sobre a importância de proteger o meio ambiente e contribuir para um planeta mais saudável.

A Ciclo Siete, que ocorrerá neste ano de 5 a 11 de abril, teve início na Colômbia em 2015 e a cada edição envolve diversas instituições em vários países, com o objetivo de chamar atenção das pessoas para a importância de incluir cada vez mais ações sustentáveis no dia a dia, de modo que cada cidadão contribua em manter um planeta saudável para as gerações futuras. A cada dia um tema diferente é abordado, sendo eles: Biodiversidade, Educação, Estilos de Vida Saudáveis, Mobilidade Sustentável, Design Sustentável, Cultura e Organizações Sustentáveis.

O Parque Zoológico Municipal está localizado na Rua Theodoro Kaisel, 883, na Vila Hortência, aberto de terça a domingo, das 9h às 17h, sendo que a bilheteria funciona até as 16h.

Os ingressos custam R$ 8, para pessoas de 12 a 59 anos, e R$ 4, para crianças de 6 a 11 anos, além de estudantes dos ensinos Fundamental, Médio, Técnico ou Superior, reconhecidos pelo MEC, mediante comprovação de matrícula ou carteira estudantil dentro do prazo de validade. Crianças até 5 anos, idosos acima de 60 anos completos e pessoa com deficiência, garantindo-se também ao seu acompanhante, quando necessário e quando comprovada essa condição, são isentos de pagamento do ingresso.