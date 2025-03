Primeira Vitória do Sodiê Mesquita na LBF CAIXA 2025

Em uma emocionante partida, o Sodiê Mesquita conquistou sua primeira vitória na LBF CAIXA 2025 ao derrotar o Cerrado Basquete por 66 a 62, nesta terça-feira (25.03), fora de casa. Apesar de passar boa parte do jogo atrás no placar, o time carioca brilhou no último quarto e conseguiu a virada, mostrando a força da sua defesa e a evolução nas finalizações.

A ala/pivô Brenda Barros foi a grande estrela do confronto, sendo eleita o Troféu MVP CAIXA após uma atuação brilhante. Com 18 pontos, sete rebotes e 21 de eficiência, Brenda foi fundamental para o sucesso da equipe. Em sua fala após o jogo, ela ressaltou a importância do trabalho coletivo e a motivação do time para superar os erros da partida anterior, contra o Sampaio. “Nosso maior problema estava sendo a finalização, e hoje conseguimos consertar isso. A defesa também fez a diferença”, disse ela, agradecendo ao grupo pelo esforço.

Do lado do Cerrado Basquete, a ala/armadora Maju reconheceu os erros cometidos durante o jogo. “Tivemos muitos erros bobos, especialmente quando estávamos na frente. Agora, precisamos corrigir isso e melhorar para o próximo jogo”, comentou.

A próxima rodada traz novos desafios para as equipes. O Cerrado Basquete joga em casa no domingo (30.03), contra o Pontz São José, enquanto o Sodiê Mesquita volta à quadra no sábado (29.03) contra o Unimed Campinas. Ambas as partidas terão transmissão ao vivo, sendo a do Cerrado pela TV Brasil e a do Sodiê Mesquita pelo canal LiveBasketballBR.

Com patrocínio da CAIXA e apoio de várias marcas e entidades, a LBF CAIXA segue promovendo o basquete feminino no Brasil e encantando os fãs com jogos emocionantes.

Principais Estatísticas:

Cerrado Basquete: Mia Hopkins foi a maior pontuadora com 19 pontos.

Sodiê Mesquita: Brenda Barros foi a destaque com 18 pontos e 7 rebotes.

A LBF CAIXA conta com o patrocínio master da CAIXA e do Governo Federal, apoio da Confederação Brasileira de Basketball e diversas parcerias para garantir a realização dos jogos e sua ampla cobertura midiática.

A partida do LBF, edição de 2025 começou em início de MARÇO. Nesta temporada, a partida entre Sesi Araraquara x Corinthians hoje, HOJE (27) as 19h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. A LBF é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

A Liga de Basquete Feminino (LBF) 2025 segue a todo vapor, e nesta quinta-feira (27/03), às 19h30, Sesi Araraquara e Corinthians medem forças no Ginásio do Sesi, em Araraquara. O duelo será transmitido ao vivo e gratuitamente pelo ge, graças à parceria com a EPTV, afiliada da Rede Globo.

Equipes chegam embaladas

Tanto Sesi Araraquara quanto Corinthians começaram a competição com tudo, vencendo seus três primeiros jogos. Com campanhas idênticas, as equipes ocupam a vice-liderança e buscam manter a invencibilidade na temporada.

O Sesi Araraquara, atual bicampeão da LBF, segue em busca do tricampeonato e aposta na força de seu elenco para manter a hegemonia. Já o Corinthians tenta desbancar as favoritas e se consolidar como uma das potências da competição.

Formato da competição

A LBF 2025 mantém o formato do ano passado, com 11 equipes disputando o título. Os times se enfrentam em turno e returno, e os oito melhores avançam para os playoffs, com quartas de final e semifinais em séries melhor de três. A final será disputada em melhor de cinco jogos.

Entre as novidades deste ano, destaque para a entrada de Ourinhos-SP, Cerrado-DF e Maringá-PR, que substituem Ituano, Ponta Grossa e Catanduva.

Confira os times participantes da temporada:

Sesi Araraquara-SP

Corinthians-SP

Sampaio Basquete-MA

São José-SP

Mesquita-RJ

Campinas-SP

Blumenau-SC

Ourinhos-SP

Cerrado-DF

Maringá-PR

Santo André-SP

Próximos jogos com transmissão do ge

Além do duelo entre Sesi Araraquara x Corinthians, outros jogos da fase classificatória também terão transmissão ao vivo:

04/04 (sexta-feira), 19h30 – Campinas x Cerrado

– Campinas x Cerrado 09/04 (quarta-feira), 19h30 – Sesi Araraquara x Maringá

– Sesi Araraquara x Maringá 10/04 (quinta-feira), 19h30 – Campinas x Santo André

– Campinas x Santo André 20/04 (domingo), 11h – Campinas x Blumenau

– Campinas x Blumenau 23/04 (quarta-feira), 19h30 – Campinas x Ourinhos

– Campinas x Ourinhos 26/04 (sábado), 16h – Sesi Araraquara x Mesquita

Como assistir ao jogo

Para acompanhar a transmissão ao vivo, basta acessar o ge no horário da partida. O vídeo estará disponível aproximadamente 20 minutos antes do início do jogo.

Será que o Sesi Araraquara segue firme rumo ao tricampeonato ou o Corinthians conseguirá surpreender? Fique ligado na LBF 2025!