No Bosque dos Papagaios, jabutis vivem livres, protegidos e em harmonia com a natureza

Foto: Divulgação Semuc



No coração do Parque Ecológico Bosque dos Papagaios, localizado no bairro Paraviana, escondido entre árvores e o canto das aves, encontra-se um refúgio especial para os jabutis.

Criaturas pequenas que buscam abrigo entre as sombras e folhagens, esses animais silvestres têm uma segunda chance para viver em harmonia com a natureza.

Hoje, o parque abriga 96 jabutis em vida livre, seres que nascem, crescem e se alimentam no ambiente, sem interferência humana. Além disso, o diretor do Bosque dos Papagaios, Luciano Ibiapina, conta que os animais vivem soltos e se alimentam de tudo o que o parque produz naturalmente, como frutas e folhas das árvores.

“Esses animais chegam aqui por meio da entrega voluntária e ações de resgate feitas em todo o município. Aqui no bosque, nós temos uma população razoável desses animais. No dia a dia, eles comem taperebá, araçá, vegetação, caju, azeitona roxa, dão, jenipapo, entre outros”, disse.

De volta à natureza

As equipes do Bosque dos Papagaios monitoram os animais. Os filhotes voltam à natureza para integração ao habitat da fauna. Todo esse trabalho é em parceria com o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Vale ressaltar que jabutis são animais silvestres e é crime criá-los em cativeiro. No entanto, a legislação brasileira não aplica punições a pessoas que fazem a entrega voluntária às autoridades. Por isso, interessados podem procurar as equipes do Bosque dos Papagaios e contribuir com a fauna.

Funcionamento do Bosque dos Papagaios

Com exceção das segundas-feiras, feriados e pontos facultativos, o horário de funcionamento do bosque é das 8h às 18h. Aos fins de semana, é das 8h às 12h e das 14h às 18h. Vale ressaltar que no local não é permitido entrada de animais domésticos e pessoas com bebida alcoólica, bem como o consumo de alimentos nas trilhas, dentre outros.

