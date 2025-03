Jornada científica no Bioparque Pantanal discute ‘conservação em tempos de crises climáticas’

Evento celebra três anos do maior aquário de água doce do mundo

Com o objetivo de promover a integração de saberes, o Bioparque Pantanal deu início a III Jornada de Pesquisa e Tecnologias, onde profissionais, acadêmicos e instituições têm a oportunidade de dialogar sobre o tema “Conservação em tempos de crises climáticas”. O evento celebra os três anos da inauguração do maior aquário de água doce do mundo, comemorado no próximo dia 28 de março, e promove palestras com tema central desta edição.

Durante os três dias da Jornada, serão expostos 26 trabalhos científicos realizados por pesquisadores do ensino médio, graduação e pós-graduação, mestrandos e doutorandos, desenvolvidos através do Núcleo de Pesquisas e Tecnologias do Bioparque Pantanal (NUPTEC).

Para o vice-governador de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, a produção científica desenvolvida no Bioparque contempla todos os níveis de Educação. “O Bioparque Pantanal promove desde a iniciação científica até as grandes teses, e é um sucesso para todo mundo. O tema que se desenvolve ao longo desses três dias de jornada contribui para o desenvolvimento dos jovens estudantes e pesquisadores de pós-doutorado”, comentou.

Atualmente o Bioparque Pantanal, conta com mais de 40 mil animais de mais de 400 espécies e, em três anos, realizou 85 reproduções. Desde sua inauguração, o complexo já recebeu mais de 1,2 milhão de visitantes do mundo todo e, além de ser um dos principais espaços turísticos do país, o maior aquário de água doce do mundo se tornou um laboratório vivo de produção científica e de conhecimento.

A diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri, explicou que o complexo se consolidou como um espaço de produção de conhecimentos e fortalecimento da ciência. “Vivemos um cenário em que os impactos das mudanças climáticas já estão sendo sentidas na vida, e a conservação se torna uma responsabilidade coletiva que exige estratégias eficazes de colaboração. O Bioparque Pantanal desde da sua inauguração tem se posicionado como um grande centro de pesquisa e conscientização ambiental, aqui aliamos a ciência, a educação, a tecnologia e a preservação”, afirmou.

Participantes do evento assistiram palestras de grandes nomes, como Artur Henrique Leite Falcette com a palestra “Tecnologia e Conservação: Inovação para mitigar os Impactos das crises climáticas”; Maria Elina Bichuete, que abordou “Os impactos das mudanças climáticas nas cavernas”; Heriberto Gimenez Júnior, que destacou o Bioparque como polo de conservação, trazendo exemplos como o projeto “Cascudos do Brasil”; e Geraldo Alves Damaceno Júnior com a palestra “Manejo integrado do fogo”.

O secretário adjunto da SEMADESC, Artur Falcette. destaca o trabalho realizado pelo Bioparque Pantanal na produção científica. “Ressalto o trabalho incrível que é feito aqui dentro, o Bioparque teve a capacidade de transcender o papel dele como equipamento turístico e atuar diretamente na pesquisa científica. É desse espaço que saem as pesquisas, informações e tecnologias, fora todo o trabalho que é feito na área de inclusão e biodiversidade. E o Bioparque é um dos grandes ativos que temos em MS”, ressaltou.

Durante a solenidade de abertura, foi celebrado a assinatura do convênio técnico-científico e de estágio com as instituições: Insted, UFGD, Polícia Militar Ambiental de MS, Instituto Tamanduá e Caimasul. O acordo vai facilitar o intercâmbio de conhecimentos, experiências, ampliando novas inserções científicas que reforçam o compromisso com a pesquisa científica dentro da biodiversidade.

O primeiro dia da Jornada de Pesquisa e Tecnologias contou ainda com o lançamento do livro “Peixes de água Doce do Brasil: Guia Ilustrado para Crianças e Adultos” do artista plástico e educador ambiental Alexandre Huber e seu filho Eduardo Huber, que tem como objetivo divulgar as espécies dos peixes de água doce para o público infanto-juvenil.

Durante o evento foi realizada uma homenagem em memória ao grande nome da pesquisa científica, Hemerson Pistori, pelo reconhecimento do seu trabalho no desenvolvimento da pesquisa científica. Hemerson atuou no Bioparque Pantanal no desenvolvimento de protótipos de Inteligência Artificial para identificação de peixes e tanques do complexo. O professor deixa um legado que continuará a inspirar futuras gerações de cientistas, pesquisadores e inovadores.

Durante os dias da III Jornada os participantes e os visitantes do Bioparque Pantanal terão a oportunidade de explorar os stands de parceiros como Energisa, Plaenge, Grupo Pereira, Instituto Arara Azul, Projeto Papagaio Verdadeiro, UNIDERP, UFMS, UCDB, IFMS, IBAMA, ICAS, UEMS e ASF.

Serviço

III Jornada de Pesquisas e Tecnologias do Bioparque Pantanal

Data: 26 a 28 de março

Horários: 08:30 às 12h e das 13h30 às 17:30

Local: Bioparque Pantanal

Gabriel Issagawa e Caio Henrique Romero, Bioparque Pantanal