ASSISTIR Bahia x Flamengo AO VIVO COM IMAGENS Brasileiro Feminino de 2025, HOJE (27/03), palpites, escalações

O jogo entre Bahia x Flamengo acontece HOJE (27/03) às 15 hs. O mandante da partida é Bahia que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO A1 2025. A maioria dos jogos do Feminino A1 será transmitida aqui no MRNews em parceira com a Globo e Sportv.

Bahia x Flamengo – Prévia, Escalações e Prognóstico | Brasileirão Feminino 2025

O Bahia recebe o Flamengo nesta quinta-feira (27), às 15h (de Brasília), no Estádio Joia da Princesa, pela primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino 2025. A equipe baiana busca manter o bom início de competição, enquanto as rubro-negras tentam somar seus primeiros pontos.

Como chegam as equipes

Bahia

O time feminino do Bahia começou a temporada de forma positiva, ocupando a 7ª colocação na tabela, com 3 pontos conquistados. A equipe tenta manter o embalo e garantir uma sequência de bons resultados jogando em casa.

Estatísticas do Bahia no Brasileirão Feminino 2025:

Posição: 7º lugar

7º lugar Pontos: 3

3 Finalizações (média): 0

0 Escanteios (média): 0

0 Cartões amarelos (média): 1

1 Expulsões: 1

Flamengo

O Flamengo ainda não pontuou no torneio e tenta sua primeira vitória fora de casa. O time rubro-negro precisa melhorar a eficiência ofensiva e ajustar a defesa para evitar tropeços no início do campeonato.

Estatísticas do Flamengo no Brasileirão Feminino 2025:

Posição: 12º lugar

12º lugar Pontos: 0

0 Finalizações (média): 8

8 Escanteios (média): 4

4 Cartões amarelos (média): 2

2 Expulsões: 1

Retrospecto e confronto direto

Os encontros entre Bahia e Flamengo no futebol feminino costumam ser equilibrados, com leve vantagem para o time carioca. No último encontro entre as equipes, o Flamengo levou a melhor, mas o Bahia espera reverter esse histórico jogando em casa.

Possíveis escalações

Bahia:

Goleira: Nágila

Defensoras: Joyce, Letícia, Camila e Dani

Meio-campistas: Lidy, Luana e Ellen

Atacantes: Gabi Itacaré, Valéria e Dan

Técnico: Igor Morena

Flamengo:

Goleira: Tainá

Defensoras: Monalisa, Cida, Thais Regina e Jucinara

Meio-campistas: Duda, Gisseli e Maria Peck

Atacantes: Crivelari, Gaby Soares e Larissa

Técnico: Luís Andrade

Palpite e prognóstico

O Bahia tem um leve favoritismo por jogar em casa, mas o Flamengo deve dificultar a partida. As duas equipes apresentam dificuldades ofensivas até aqui, o que pode resultar em um jogo equilibrado e de poucas chances.

Palpite: Bahia 1-1 Flamengo. O empate parece um resultado provável, com ambas as equipes tentando se firmar no campeonato.