Por MRNews



Nomad prorroga promoção e segue oferecendo até 20 mil pontos Azul na primeira conversão

Uma das promoções mais comentadas entre viajantes e acumuladores de milhas foi prorrogada. A Nomad continua oferecendo até 20.000 pontos Azul Fidelidade para novos clientes que abrirem conta e realizarem a primeira conversão de reais para dólar.

A campanha ganhou destaque por unir dois interesses importantes do público do Viagem Black: conta global em dólar e acúmulo acelerado de pontos para viagens futuras.

Para quem ainda não possui conta na fintech, esta pode ser uma excelente oportunidade de entrar no ecossistema com bônus relevante.

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Como funciona a promoção da Nomad

A mecânica é simples. O novo cliente precisa:

Abrir conta na Nomad Informar o cupom promocional PP20MIL no cadastro Fazer a primeira conversão cambial Receber pontos Azul conforme o valor convertido

Quantos pontos é possível ganhar?

A campanha prevê pontuação diferente conforme o perfil do cliente no programa Azul.

Clientes Clube Azul:

20 pontos por dólar convertido

Limite de 20.000 pontos bônus

Demais clientes Azul:

10 pontos por dólar convertido

Limite de 10.000 pontos bônus

Exemplo prático

Se um assinante do Clube Azul converter US$ 1.000, pode gerar:

20.000 pontos Azul

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Ou seja, apenas uma operação que já seria feita para viagem futura pode render saldo expressivo no programa.

Por que essa promoção chama atenção?

Diferente de campanhas que exigem gastos em cartão ou compras específicas, aqui o cliente utiliza um serviço que muitos já precisam: comprar dólar para viajar.

Na prática, você resolve duas demandas ao mesmo tempo:

abre conta internacional;

converte moeda;

recebe pontos Azul;

fortalece saldo para futuras emissões.

Conta global em dólar: vantagem adicional

Além da bonificação, a Nomad é conhecida por oferecer conta internacional voltada ao público brasileiro.

Entre os atrativos:

saldo em dólar;

cartão internacional;

uso em viagens;

compras no exterior;

praticidade via app.

Atenção às regras

Antes de participar, vale observar:

promoção válida apenas para novos clientes;

necessário usar o cupom no cadastro;

exige primeira conversão mínima;

pontos podem levar até 30 dias úteis;

campanhas podem ser encerradas sem aviso.

Vale a pena?

Para quem já pretende comprar dólar para uma viagem futura, a promoção se torna bastante interessante. Em vez de apenas converter moeda, o cliente ainda recebe pontos que podem ajudar em passagens futuras.

Para assinantes do Clube Azul, o cenário fica ainda melhor, já que a pontuação dobra em relação aos demais usuários.

Estratégia Viagem Black

Essa oportunidade pode ser especialmente útil para:

quem está planejando viagem internacional em 2026;

quem precisa dolarizar parte da reserva;

clientes que buscam aumentar saldo Azul;

iniciantes no mundo das contas globais.

Conclusão

A prorrogação da campanha da Nomad mantém viva uma das promoções mais interessantes do momento. Ganhar até 20 mil pontos Azul ao abrir conta e fazer a primeira conversão pode representar excelente custo-benefício para quem já precisava comprar dólar.

Promoções assim unem utilidade real com acúmulo inteligente — exatamente o tipo de oportunidade que o viajante premium observa.

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