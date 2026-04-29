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Escola de Uiramutã tem proposta pedagógica selecionada em programa do MEC

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A Escola Estadual Indígena Bernardo Sayão, localizada na comunidade indígena Maracanã I, em Uiramutã, teve sua proposta pedagógica selecionada pelo MEC (Ministério da Educação) para o Programa Ensino Médio Mais. A unidade está entre as 18 escolas escolhidas em todo o país e recebeu um incentivo de R$ 13 mil, por meio do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola), para execução das atividades.

A escola atende 167 estudantes dos ensinos Fundamental e Médio e inscreveu a proposta no edital do programa federal, que busca fortalecer o ensino médio noturno com apoio técnico e financeiro. A coordenadora pedagógica da escola, Cleovania Lira Macedo, destaca que seleção é um marco para Uiramutã e para Roraima.

“Levar o nome das escolas indígenas para o Brasil, é muito importante. Demonstra que nós temos possibilidade de apresentar para o país a nossa cultura, a nossa resistência, os nossos movimentos indígenas em prol da educação escolar indígena”, disse a coordenadora.

Com o recurso, a proposta teve como foco a produção de materiais pedagógicos a partir de pesquisas de campo na própria comunidade. As ações foram organizadas em quatro frentes principais.

A primeira envolveu palestras sobre bullying no ambiente escolar. A segunda consistiu na formação de grupos de estudantes para desenvolvimento de temas específicos, como contos tradicionais indígenas da comunidade Maracanã I, visitas a sítios arqueológicos e estudos sobre medicina tradicional, com atividades de pesquisa e produção de conteúdo.

A terceira ação foi a realização de uma mostra pedagógica, com produção de desenhos, pinturas e a confecção de um livro. Já a quarta etapa prevê a criação de grafismos indígenas na escola. As atividades são voltadas aos estudantes do ensino médio noturno, com o objetivo de estimular a permanência e o engajamento escolar.

“A equipe gestora, a equipe pedagógica, a equipe de apoio, os pais, os alunos, ficaram muito felizes com esse resultado, afinal, todos tiveram a sua contribuição para que a gente alcançasse com êxito as ações desenvolvidas na proposta pedagógica que foi apresentada para o Ministério da Educação”, finalizou Cleovania.

Programa Ensino Médio Mais

O Programa Ensino Médio Mais é uma iniciativa do Governo Federal que oferece suporte técnico e financeiro a escolas estaduais que possuem ao menos uma turma de ensino médio no período noturno, com foco especial em unidades com menores índices no Indicador de Nível Socioeconômico.

A proposta do programa é incentivar a criação de práticas pedagógicas alinhadas ao perfil dos estudantes do noturno, contribuindo para a permanência, a trajetória escolar e o desempenho acadêmico.

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