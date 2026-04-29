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Reflexões sobre o trabalho no Brasil é o tema do Amplifica desta semana – IFSP

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Sobre o Amplifica

Desenvolvido por meio de um projeto institucional com a professora Marina Kanthack Paccini Razze, o Amplifica surgiu da percepção da força da coletividade para ampliar saberes e contribuir com o surgimento de uma sociedade mais esclarecida.

Para isso, o projeto reúne profissionais de diferentes áreas do conhecimento, que, de forma virtual, oferecem: palestras, oficinas, minicursos, rodas de conversa, mesas temáticas e vídeos curtos com dicas sobre temas variados e desafiadores que dizem respeito ao nosso viver, em suas múltiplas dimensões.

As ações estão previstas para serem transmitidas semanalmente, às quartas-feiras, às 15h, no canal do IFSP no YouTube. O projeto conta com o apoio da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional. 

Confira também os episódios anteriores na página do programa.

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