Por MRNews



Marquito tem nova fase no tratamento após correr sério risco de morte

O humorista Marquito, conhecido nacionalmente por participações marcantes na televisão brasileira, recebeu alta hospitalar após passar mais de dois meses internado em São Paulo. A notícia trouxe alívio para fãs e amigos que acompanhavam o delicado estado de saúde do artista desde o grave acidente sofrido no fim de fevereiro.

Aos 65 anos, Marquito agora inicia uma nova etapa de recuperação, desta vez fora do ambiente hospitalar, em uma clínica especializada em reabilitação e cuidados continuados.

Alta hospitalar marca avanço importante

Segundo informações divulgadas pela unidade médica onde estava internado, o artista deixou o hospital na segunda-feira, dia 27. O período de internação foi longo e exigiu cuidados intensivos, incluindo momentos críticos logo após o acidente.

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A alta representa um passo importante diante da gravidade inicial do quadro clínico.

Próxima fase será em clínica de reabilitação

Mesmo deixando o hospital, Marquito seguirá sob acompanhamento médico constante. A continuidade do tratamento em clínica especializada mostra que a recuperação ainda exige atenção e suporte profissional.

Esse tipo de procedimento é comum em casos que envolvem traumas físicos severos e longos períodos de internação, especialmente quando há necessidade de retomada gradual dos movimentos e fortalecimento do paciente.

Relembre o acidente

O acidente ocorreu no dia 25 de fevereiro, na região da Vila Gustavo, Zona Norte de São Paulo. De acordo com as informações divulgadas, Marquito teria passado mal enquanto pilotava a moto, perdeu o controle do veículo e colidiu com outro automóvel.

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Com o impacto, ele sofreu diversas lesões, incluindo fraturas na coluna, o que exigiu atendimento emergencial e posteriores procedimentos médicos.

Estado de saúde preocupou fãs

Durante o tratamento, o humorista chegou a ser submetido a coma induzido, o que aumentou a preocupação do público. Nas redes sociais, admiradores enviaram mensagens de apoio e torcida pela melhora.

A notícia da alta hospitalar foi recebida com comemoração por muitos seguidores.

Quem é Marquito

Marquito ficou conhecido nacionalmente por seu trabalho no humor televisivo, especialmente por participações em programas populares que marcaram gerações. Seu estilo irreverente e carisma ajudaram a consolidar sua imagem junto ao público brasileiro.

Recuperação deve ser gradual

Especialistas apontam que processos de reabilitação após acidentes graves costumam exigir tempo, disciplina e acompanhamento multidisciplinar.

Na nova fase, o foco tende a incluir:

fisioterapia intensiva;

fortalecimento muscular;

recuperação motora;

monitoramento clínico;

adaptação progressiva à rotina.

Fãs seguem na torcida

Nas redes sociais, muitas mensagens desejaram força ao humorista neste momento delicado. O carinho do público demonstra a importância de Marquito na história do entretenimento nacional.

Conclusão

A alta hospitalar de Marquito após mais de dois meses internado representa uma vitória importante em sua recuperação. Embora o tratamento continue em clínica especializada, a evolução do quadro traz esperança para familiares, amigos e fãs.

Agora, o humorista inicia uma nova etapa, cercado de apoio e expectativa por dias melhores.

Tags: Marquito, alta hospitalar, humorista Marquito, acidente de moto, saúde dos famosos, A Praça é Nossa, celebridades, recuperação Marquito, TV brasileira, notícias dos famosos

Marquito sofre mal súbito ao pilotar moto, bate na Zona Norte de SP e é internado em coma induzido

O humorista Marquito, conhecido por suas participações no Programa do Ratinho, sofreu um acidente de motocicleta na última quarta-feira (25), na região da Vila Gustavo, Zona Norte de São Paulo.

De acordo com informações divulgadas pela emissora, o artista, de 65 anos, teria passado mal enquanto pilotava, perdeu o controle da moto e caiu na via pública.

Colisão e primeiros socorros

Durante a queda, Marquito acabou atingindo outra motocicleta. O condutor envolvido no acidente era um enfermeiro, que prestou os primeiros socorros ainda no local.

Segundo relatos, o profissional realizou procedimentos de reanimação até a chegada do atendimento especializado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e encaminhou o humorista a um hospital particular da região.

Ele deu entrada consciente, porém apresentando sinais de desorientação após o impacto.

Coma induzido e exames

A assessoria confirmou que Marquito sofreu fratura no nariz em decorrência da queda. Para garantir maior segurança na avaliação médica, a equipe optou por colocá-lo em coma induzido de forma preventiva.

O objetivo da sedação é permitir a realização de exames detalhados, especialmente na região do tórax, para descartar possíveis lesões internas causadas pelo mal súbito e pela colisão.

Até o momento, o humorista permanece internado sob monitoramento constante.

Carreira na TV e passagem pela política

Marquito construiu sua trajetória artística ao lado de Ratinho, com quem trabalha há décadas no SBT. Ele se tornou conhecido pelas imitações e participações bem-humoradas no palco do programa.

Além da carreira na televisão, também teve passagem pela política. Em 2012, foi eleito vereador na capital paulista, exercendo mandato até 2016, antes de retornar integralmente às atividades no entretenimento.

Estado de saúde inspira cuidados

O uso do coma induzido é considerado um procedimento comum em situações que exigem investigação clínica mais detalhada e controle do quadro do paciente. A medida é preventiva e visa garantir estabilidade durante o período crítico de avaliação.

Familiares e colegas aguardam a evolução do estado de saúde do humorista, enquanto fãs manifestam apoio nas redes sociais.

Novas informações devem ser divulgadas conforme atualização do boletim médico.

Milena perde o controle na festa, joga bebida fora e produção do BBB26 precisa intervir

A Festa do Líder no Big Brother Brasil 26 começou animada, mas rapidamente virou palco de tensão. A participante Milena protagonizou um dos momentos mais polêmicos da edição ao tomar uma atitude que dividiu opiniões dentro e fora da casa.

O episódio aconteceu durante a celebração do Líder da semana, Jonas Sulzbach, e acabou exigindo reação imediata da produção.

Confronto e atitude inesperada

Logo nos primeiros minutos da festa, Milena decidiu confrontar o Líder e alguns de seus aliados. O clima, que deveria ser de descontração, rapidamente ficou tenso.

Em meio à discussão, a sister pegou garrafas de vodca disponíveis na comemoração e despejou o conteúdo na pia de uma das estruturas montadas no ambiente. A cena surpreendeu os demais confinados, que ficaram sem reação diante da atitude.

O gesto gerou desconforto imediato e mudou completamente o clima da festa.

Repercussão nas redes sociais

Assim que as imagens foram exibidas, o assunto tomou conta das redes sociais. Internautas passaram a debater se a atitude poderia resultar em punição disciplinar.

Enquanto parte do público classificou o ato como exagerado e desrespeitoso, outros defenderam Milena, argumentando que o momento fazia parte de um desabafo emocional dentro do jogo.

A discussão se intensificou no X (antigo Twitter), onde opiniões ficaram divididas entre estratégia impulsiva e falta de limite.

Produção age rapidamente

Diante da situação, a produção do programa precisou agir para evitar maiores prejuízos à dinâmica da festa.

Pouco depois do ocorrido, os Dummies entraram na casa para repor as bebidas descartadas, garantindo a continuidade da comemoração. Além disso, Milena recebeu advertências exibidas no telão ao menos duas vezes, sinalizando que a direção acompanhava atentamente seu comportamento.

Até o momento, não houve confirmação de penalidade mais severa.

Clima pode impactar o jogo?

O episódio reforça como cada atitude dentro da casa pode ter grande repercussão externa. Em uma edição marcada por conflitos intensos, qualquer deslize pode influenciar alianças, votos e a percepção do público.

Resta saber se o comportamento de Milena trará consequências diretas no jogo ou se o episódio será apenas mais um capítulo explosivo desta temporada do BBB26.

Ana Maria Braga provoca debate ao comentar atitude de Milena no BBB26: “E ela gosta de alguém?”

Um comentário feito por Ana Maria Braga durante o programa Mais Você nesta quarta-feira (25) movimentou as redes sociais e dividiu opiniões entre fãs do Big Brother Brasil 26.

Ao analisar uma cena envolvendo Milena e Babu Santana, a apresentadora fez uma observação que rapidamente repercutiu fora da casa mais vigiada do país.

O momento que gerou repercussão

No trecho exibido, Babu aparece dando um beijo no ombro de Milena após a sister retornar de um Paredão. A participante, no entanto, não demonstrou muito entusiasmo com o gesto.

Durante o comentário no programa matinal, Ana Maria observou que Milena não costuma ser muito afeita a contato físico dentro do confinamento. Em seguida, em tom descontraído, soltou:

“E ela gosta de atitude de alguém?”

A frase arrancou risadas no estúdio, mas fora dali teve impacto diferente.

Contexto da situação

A comentarista Tati Machado explicou que, ao longo da manhã, Milena já havia demonstrado incômodo com outras situações na casa. Segundo a análise exibida, o comportamento mais reservado da sister não seria algo pontual, mas parte de sua postura no jogo.

Ainda assim, parte do público interpretou a fala de Ana Maria como uma crítica direta à participante.

Redes sociais se dividem

Nas redes sociais, apoiadores de Milena saíram em defesa da sister. Muitos argumentaram que cada pessoa possui limites próprios em relação a contato físico e demonstrações públicas de afeto.

Outros internautas, por outro lado, entenderam o comentário como uma brincadeira leve, dentro do estilo espontâneo que marca o programa matinal.

Comentários fora da casa também influenciam o jogo

O episódio reforça como qualquer declaração relacionada ao BBB26 rapidamente ganha grande repercussão. Em uma edição marcada por embates intensos e personalidades fortes, análises feitas em programas paralelos acabam influenciando a percepção do público sobre os participantes.

Dentro e fora da casa, cada detalhe conta — inclusive uma frase dita ao vivo no café da manhã da TV.

Bagdá perde o controle após morte do pai e expõe segredo cruel de Lucélia em Três Graças

Os próximos capítulos de Três Graças prometem fortes emoções e uma virada decisiva na trajetória de Bagdá, personagem de Xamã. Abalado pela morte de Jorginho, vivido por Juliano Cazarré, o chefe do tráfico tomará uma atitude inesperada que pode mudar completamente o rumo da trama.

Ainda consumido pela dor e pela culpa, Bagdá decidirá agir contra Lucélia (Daphne Bozaski), revelando a verdadeira face da vilã justamente para a pessoa que ela menos gostaria que soubesse de seus crimes.

Verdade exposta diante de Kasper

Chocado ao descobrir a frieza de Lucélia — que teria confessado ser responsável pela morte dos próprios pais por interesse —, Bagdá resolve procurar Kasper, interpretado por Miguel Falabella.

Sem rodeios, ele alerta o galerista sobre o perigo que a sobrinha representa. Bagdá deixa claro que Lucélia é manipuladora e capaz de destruir qualquer um que atravesse seu caminho.

No entanto, o aviso não surte o efeito esperado. Kasper, distraído com outro assunto, não dá a devida atenção à denúncia. Fascinado por imagens da estátua das Três Graças feitas por Bagdá, o galerista passa a enxergar no rapaz um talento artístico surpreendente — algo que muda completamente o tom da conversa.

Proposta pode mudar destino do ex-criminoso

Encantado com o potencial artístico de Bagdá, Kasper faz uma proposta inesperada: oferecer a ele a chance de realizar uma exposição em sua galeria.

A oportunidade surge como um verdadeiro portal para uma nova vida, longe do crime e mais próxima da arte. Profundamente tocado pela morte do pai, Bagdá decide que quer mudar. Determinado a honrar a memória de Jorginho, ele promete abandonar o mundo do tráfico e buscar redenção.

Mas o caminho não será simples.

Missão arriscada coloca tudo em jogo

Para conquistar a confiança de Kasper e garantir sua nova chance, Bagdá precisará recuperar a estátua das Três Graças, escondida em um ferro-velho. O dilema é enorme: ele terá que se envolver em mais um crime justamente para tentar sair dessa vida.

Enquanto isso, o perigo cresce nos bastidores. Lucélia, agora aliada a Vandílson (Vinícius Teixeira), passa a vigiar cada passo do tio e do ex-amante, mostrando que continua disposta a tudo para manter seus segredos intactos.

A tensão aumenta e deixa no ar uma grande pergunta: Bagdá conseguirá realmente se redimir ou acabará ainda mais enredado em um jogo perigoso?

Os próximos capítulos prometem confrontos intensos, revelações explosivas e uma disputa que pode mudar o destino de vários personagens da novela das nove.

Juliano Cazarré quebra o silêncio após morte de personagem em Três Graças e emociona fãs

A novela das nove ganhou um capítulo marcante nesta semana com a morte de Jorginho Ninja em Três Graças. O personagem, vivido por Juliano Cazarré, teve um desfecho trágico após descobrir que Samira estava por trás do sequestro do bebê de sua filha, Joélly.

A cena exibida na terça-feira (24) foi uma das mais intensas da trama até agora, misturando tensão, ação e forte carga emocional. O momento repercutiu nas redes sociais e movimentou os bastidores da produção.

Ator fala sobre saída da novela

Após a exibição do capítulo, Juliano Cazarré se manifestou sobre a despedida do personagem. O ator destacou a importância do papel em sua trajetória e revelou que já imaginava que o fim de Jorginho seria dramático.

Segundo ele, o personagem representou um marco especial em sua carreira. Cazarré ressaltou que a construção da história ao longo da novela foi feita de forma cuidadosa, permitindo que o público acompanhasse a evolução emocional de Jorginho Ninja.

O ator também afirmou acreditar que o personagem conseguiu criar uma forte conexão com os telespectadores, o que tornou a despedida ainda mais impactante.

Bastidores marcados por emoção

A gravação das cenas finais exigiu entrega intensa do elenco. Nos bastidores, o clima foi de reconhecimento e emoção, com aplausos após a conclusão da sequência.

A vilã Samira, interpretada por Fernanda Vasconcellos, foi peça central no desfecho trágico. A atriz também comentou o momento nos bastidores, destacando a força dramática da cena.

Impacto na trama

A morte de Jorginho Ninja promete mudar os rumos da história nos próximos capítulos. A saída do personagem abre espaço para novos conflitos e deve aprofundar ainda mais as tensões centrais da novela.

Com a reta atual da trama ganhando tons mais dramáticos, a expectativa é de que as consequências da morte repercutam fortemente entre os personagens, alterando alianças e intensificando disputas.

A despedida de Juliano Cazarré deixa uma marca importante em Três Graças — e reforça o peso emocional que a novela vem construindo em seus momentos decisivos.

Juliano Cazarré deixa elenco de Três Graças antes do fim e motivo é revelado

A reta final da novela Três Graças promete fortes emoções para o público. Um dos momentos mais impactantes da trama será a saída antecipada do personagem Jorginho, interpretado por Juliano Cazarré, que se despede da história nos capítulos 118 e 119.

A decisão, que já vinha sendo comentada entre os fãs nas redes sociais, não envolve bastidores ou questões contratuais. A saída do ator faz parte do próprio desenvolvimento do roteiro.

Morte de Jorginho marca virada na trama

Na novela exibida pela TV Globo, Jorginho terá um desfecho trágico após se envolver diretamente em um confronto perigoso ligado aos crimes e segredos que movimentam a narrativa.

O personagem será assassinado, em uma sequência que promete alterar completamente o rumo da história. A morte foi planejada para intensificar o suspense e preparar o terreno para os capítulos finais.

Além da cena do crime, a trama também exibirá momentos de velório e enterro, ampliando o impacto emocional da despedida.

Conflito contra Samira ganha novos rumos

Com a saída definitiva de Jorginho, a disputa contra a vilã Samira passa a ganhar contornos ainda mais dramáticos. O acontecimento deve impulsionar sentimentos de revolta, desejo de justiça e possíveis alianças inesperadas entre os personagens centrais.

A morte funciona como um ponto de virada na reta final, aumentando a tensão e preparando o público para confrontos decisivos.

Saída foi decisão do roteiro

Diferentemente de outras situações envolvendo mudanças no elenco, a saída de Juliano Cazarré não está relacionada a questões externas. A decisão foi construída desde o planejamento da fase final da novela.

O objetivo é elevar a carga dramática, fortalecer os conflitos centrais e garantir um encerramento marcado por reviravoltas.

Com isso, Três Graças entra em sua etapa decisiva prometendo capítulos intensos e emocionantes para os telespectadores.

Febre e Dificuldades Respiratórias: Filha de Juliano Cazarré Retorna à UTI, Preocupando a Família

No domingo (10), Maria Guilhermina, filha de Juliano Cazarré, teve que ser readmitida na UTI. A criança passou a noite de sábado com febre e lutando para respirar. Letícia, a mãe da criança, lamentou que perdeu a conta das vezes em que sua filha precisou ser hospitalizada.

Letícia usou o Instagram Stories para manter todos atualizados sobre a condição de Maria Guilhermina. Ela relatou uma madrugada agitada, pois eles chegaram em casa por volta das 23 horas após uma longa viagem.

Mais tarde, Maria Madalena, outra filha do casal, acordou gritando diversas vezes durante a noite. Às 5 horas, o porteiro ligou pedindo autorização para o carro que estava vindo buscar Juliano Cazarré para filmagens. Logo depois, o ator acordou sua esposa, informando que a técnica de enfermagem queria avaliar Guilhermina.

A esposa do ator continuou, explicando que Maria Guilhermina não passou bem durante a noite, e sua mãe teve que cuidar dela durante a madrugada. Pela manhã, a criança acordou com febre e dificuldades respiratórias. Letícia aguardava a chegada da ambulância para avaliar se precisavam ir para o hospital. Em outra atualização, Letícia postou uma foto de Maria Guilhermina com a legenda: “Vamos para a UTI.”

Maria Guilhermina tem uma rara anomalia cardíaca

Desde o nascimento de Maria Guilhermina, Juliano Cazarré revelou que ela tem uma anomalia de Ebstein, uma condição cardíaca rara. Recentemente, o ator havia dito que a criança estava indo bem desde a cirurgia realizada em maio.

Após uma intensa luta pela vida, Maria Guilhermina, filha de Letícia e Juliano Cazarré, completou um ano de idade, trazendo última notícias.

Maria Guilhermina nasceu com uma rara anomalia de saúde chamada Anomalia de Ebstein, o que exigiu que ela passasse por várias cirurgias e ficasse internada nos primeiros meses de vida.

Na época do nascimento da filha, Juliano Cazarré precisou se afastar das gravações da novela Pantanal, da TV Globo, para estar ao lado de sua esposa e filha no hospital em São Paulo. O ator elogiou Letícia por sua dedicação no cuidado com a filha durante esse período.

Agora, após tanta luta e superação, Juliano e Letícia celebraram o primeiro aniversário de Maria Guilhermina. O momento especial foi registrado e ficará para sempre guardado na memória do casal. Letícia compartilhou que o dia foi muito especial e parecia que a filha estava compreendendo tudo.

“Ela realmente superou muitas coisas para chegar até aqui”, disse Letícia, expressando sua gratidão a Deus pelo progresso da filha. Letícia também compartilhou que a família teve uma grande vitória naquela semana.

Letícia revelou que Maria Guilhermina ainda precisa do suporte do respirador, mas não requer mais o auxílio de oxigênio, o que é um grande avanço para a bebê. Juliano comemorou o fato de que agora a menina está em casa, junto com a família, e podem pegá-la no colo a qualquer momento, já que ela está menos dependente de equipamentos. Os irmãozinhos de Maria Guilhermina conseguem visitá-la todos os dias e dar beijinhos na caçula.

Maria Guilhermina, filha de Juliano e Letícia Cazarré, nasceu com uma condição rara chamada Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita.

Após uma longa luta de nove meses no hospital, a pequena Maria, com apenas 11 meses de idade, recebeu alta recentemente.

No último domingo (22), Letícia Cazarré usou sua conta no Instagram para informar aos seguidores que a filha passará por mais uma cirurgia cardíaca. Em seu apelo, ela pediu que todos continuassem orando pela recuperação da bebê.

Nesta terça-feira (23), Letícia Cazarré compartilhou atualizações sobre a situação da filha através dos stories em seu perfil no Instagram. Ela mencionou que Maria havia entrado na sala de procedimento e que aguardariam para ver como o coração corajoso da pequena responderia.

Através de suas publicações, Letícia sempre destacou sua fé, mencionando a importância de Deus e Nossa Senhora nesse momento difícil. Ela pediu que Dom Álvaro cuidasse de tudo mais uma vez e que o Venerável Guido estivesse presente, iluminando as mentes dos médicos e inspirando seus talentos.

Letícia também compartilhou uma foto de sua mão segurando um terço, representando sua oração durante o procedimento. Em outra ocasião, ela pediu o apoio dos internautas para se unirem em uma corrente de oração por Maria Guilhermina, para que ela vença mais essa batalha pela vida.

Depois de cinco meses de luta contra o câncer, Preta Gil comove ao passar por nova situação

A cantora Preta Gil está enfrentando um câncer de intestino que foi diagnosticado no início deste ano. Em uma entrevista ao programa Fantástico, em março, Preta Gil revelou que demorou para procurar um médico, e só o fez quando começou a ter sangramentos. Naquele momento, ela interrompeu todas as suas atividades para investigar o que estava acontecendo.

Após passar por uma série de exames no hospital, foi constatado que Preta Gil estava com câncer no intestino. Poucos dias após o diagnóstico, a cantora iniciou o tratamento, que está atualmente na segunda fase e está sendo realizado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Devido ao tratamento contra o câncer, Preta Gil fez diversas mudanças em sua rotina. Em fevereiro, por exemplo, ela não pôde levar seu bloco de Carnaval para a avenida e prometeu que retornará no próximo ano, quando o bloco completará 15 anos.

Após passar cinco meses sem sair de casa para eventos sociais, Preta Gil finalmente compareceu a um show em São Paulo. Em suas redes sociais, ela compartilhou sua alegria: “Depois de 5 meses hoje fui dar meu primeiro rolezinho!!! Fui prestigiar minha irmã Monique Gardenberg, que idealizou e realizou mais um festival icônico”. Os fãs de Preta ficaram felizes e emocionados com sua força e alegria.

Preta Gil também marcou presença no show de Caetano Veloso, que ocorreu no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. A cantora compareceu ao evento acompanhada de seu grande amigo Gominho, que tem estado ao seu lado durante esse período. Preta Gil afirmou que aos poucos está retomando as atividades que ama. Ela está atualmente na segunda fase do tratamento contra o câncer, e a próxima e última etapa será a cirurgia à qual ela será submetida.

Filho de Marcos Mion comemora aniversário e causa surpresa com pedido: ‘Um menino de 16 anos pedir isso?’

É maravilhoso ver o filho mais velho de Marcos Mion, Romeo, comemorando seu aniversário de 16 anos e emocionando seu pai com um pedido especial. Em um vídeo compartilhado por Mion no Instagram, Romeo corta o bolo e surpreende a todos ao dizer que seu desejo é passar o aniversário com sua família. Esse gesto simples, mas significativo, arrancou aplausos dos familiares presentes e emocionou aqueles que assistiram ao vídeo. Mas não é só isso. Veja ao final o vídeo.

Marcos Mion descreveu o pedido de Romeo como algo especial, destacando a surpresa de ouvir um menino de 16 anos pedir algo tão simples e valioso como passar o aniversário com sua família. Ele expressou seu amor e felicitou Romeo pelo seu aniversário especial.

O apresentador também compartilhou outro momento de comemoração, onde Romeo recebe abraços e beijos dos pais. As postagens de Mion sobre os momentos em família receberam mensagens de carinho do público, parabenizando Romeo e elogiando a emoção transmitida nos vídeos.

Essa é uma demonstração de que a conexão familiar e o amor entre pais e filhos são algo valioso e emocionante. É reconfortante ver momentos como esses sendo compartilhados publicamente, pois nos lembram da importância das relações familiares e da gratidão por estar junto daqueles que amamos em ocasiões especiais como um aniversário.