Praça da Rotam recebe Feira da Agricultura Familiar no feriado do Dia do Trabalho

A Praça Chateaubriand Arnaud, em Manaíra, mais conhecida como Praça da Rotam, recebe a Feira da Agricultura Familiar, nesta sexta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalho. A Feira é realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), por meio do programa ‘Eu Posso Semear’, que apoia mais de 200 famílias de agricultores da Capital que cultivam alimentos agroecológicos.

A programação da Feira da Agricultura Familiar para o mês de maio também atende os bairros de Bessa e Altiplano, em dias diferentes. O calendário das feiras fixas é o seguinte: às quartas-feiras, a estrutura é montada no Parque Parahyba I, localizado no bairro do Bessa, das 14h às 19h. Nas sextas-feiras, das 5h às 11h, é a vez da Praça Chateaubriand Arnaud, em Manaíra. Já a terça-feira é o dia das feiras itinerantes. Em maio, elas seguem na Praça Tarcísio Meira, no Altiplano, no horário das 5h às 11h.

O coordenador do programa ‘Eu Posso Semear’, Adriano Vasconcelos, afirma que o cronograma das feiras segue, mesmo em dias de feriado. Segundo ele, a montagem de toda a estrutura e o transporte dos alimentos e dos agricultores é feito pela Sedest como forma de incentivar a comercialização dos pequenos produtores rurais. Além disso, há uma clientela fiel que se desloca de outros bairros para adquirir os produtos.

“Por meio do programa ‘Eu Posso Semear’, a Sedest dá todo o apoio às famílias de agricultores. O suporte inclui a doação de sementes diversas, o preparo do solo, inclusive com o uso de trator, orientação técnica para o plantio e colheita, realização de cursos e o escoamento da produção por meio da Feira e de outras formas de comercialização, como o Programa de Aquisição de Alimentos”, comenta Adriano Vasconcelos.

Neste ano, a Sedest já distribuiu mais de 40 tipos de sementes de hortaliças e frutas. No mês passado, foram doadas duas toneladas de grãos, sendo mil toneladas de sementes de milho e mil toneladas de sementes de feijão.

Diferencial – O diferencial da Feira da Agricultura Familiar é a oferta apenas de alimentos agroecológicos, isto é, sem o uso de agrotóxicos. Esta é uma condição essencial para inclusão no programa ‘Eu Posso Semear’. A Feira também oferta uma grande variedade de itens entre verduras, legumes, tubérculos e frutas, ideal para quem busca uma alimentação saudável.

Além dos alimentos in natura, é possível consumir na Feira da Agricultura Familiar alimentos prontos, como bolos, biscoitos sem açúcar e glúten – ideal para quem tem diabetes ou alergia alimentar – goma de tapioca, castanha de caju e mel de abelha.

Feira da Agricultura Familiar – Mês de Maio

Parque Parahyba I – Bessa

Todas as quartas-feiras

Horário: das 14h às 19h

Praça Chateaubriand Arnaud (Praça da Rotam – Manaíra)

Todas as sextas-feiras

Horário: das 5h às 11h

Praça Tarcísio Meira (Altiplano)

Terças-feiras

Horário: das 5h às 11h