Sheffield United x Coventry City ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês Championship, HOJE (28/03)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol – Segunda Divisão, a Championship edição 2024/2025, entre Sheffield United x Coventry City acontece hoje, HOJE (28) às 17 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao primeiro time do confronto ue tentará a vitória em seu território.

Sheffield United x Coventry City: Prévia do Jogo da Championship

Na próxima sexta-feira, dia 28 de março de 2025, Sheffield United e Coventry City se enfrentam no Bramall Lane, em uma partida crucial para a parte superior da tabela da Championship. O jogo promete ser emocionante, com as duas equipes brigando por uma vaga direta na Premier League e um lugar nos playoffs de promoção.

Sheffield United em Busca da Vitória para Manter a Liderança

A equipe da casa, Sheffield United, vem com um bom desempenho após a pausa para os jogos internacionais. Com 82 pontos, os Blades ocupam a segunda posição, mas apenas dois pontos à frente do terceiro colocado, Burnley. Sheffield United está em uma fase positiva, com quatro jogos sem perder, incluindo três vitórias. A última vitória foi contra o Sheffield Wednesday, com um gol de Rhian Brewster, mantendo a equipe firme na luta pelo topo da tabela.

Com apenas oito jogos restantes, a equipe precisa de uma vitória em casa para recuperar a liderança e continuar a caminhada em direção ao retorno imediato à Premier League. Sheffield United tem se mostrado resiliente, e, com a sua defesa sólida, deve ser considerado o favorito para o confronto.

Coventry City: Em Ascensão Sob o Comando de Frank Lampard

Coventry City, por outro lado, também vem em boa forma. Após um início de temporada decepcionante e a demissão de Mark Robins, o time foi reforçado por Frank Lampard, que conseguiu liderar a equipe para uma impressionante recuperação. Sob seu comando, Coventry ganhou 13 das últimas 21 partidas, subindo para a quinta posição, com 59 pontos. A vitória por 3 a 0 contra o Sunderland, com um hat-trick de Haji Wright, foi um dos destaques dessa ascensão.

Apesar de alguns desfalques importantes, como Jack Rudoni, Coventry chega a este jogo com confiança e ainda busca assegurar uma vaga nos playoffs. A equipe se prepara para enfrentar o Sheffield United em uma das partidas mais desafiadoras de sua temporada.

Expectativa para o Jogo

O confronto entre Sheffield United e Coventry City promete ser equilibrado, com ambos os times precisando da vitória para alcançar seus objetivos na competição. Enquanto Sheffield United conta com uma defesa sólida e a experiência de jogadores como Tyrese Campbell, Coventry terá que se apoiar em sua ofensiva, com Haji Wright como um dos principais destaques.

Possíveis Escalações:

Sheffield United (provável escalação): Cooper; Seriki, Ahmedhodzic, Robinson, Burrows; Peck, Choudhury; Brewster, O’Hare, Hamer; Campbell

Cooper; Seriki, Ahmedhodzic, Robinson, Burrows; Peck, Choudhury; Brewster, O’Hare, Hamer; Campbell Coventry City (provável escalação): Dovin; Van Ewijk, Thomas, Kitching, Dasilva; Grimes, Allen; Sakamoto, Torp, Mason-Clark; Wright

Previsão do Jogo: Sheffield United 1-0 Coventry City

Com base na forma recente e na qualidade de sua defesa, Sheffield United é ligeiramente favorito para conquistar os três pontos neste confronto importante. A expectativa é de um jogo difícil, mas que deve ser decidido por um gol, com os Blades levando a melhor e se mantendo firmes na luta pelo topo da Championship.

Fique ligado para mais análises e previsões sobre os jogos da Championship!

Onde Assistir:

O jogo estará disponível para transmissão ao vivo nos canais de esportes da ESPN Brasil.

ouvir: FM rural