SONORA – Com investimentos de R$ 8,7 milhões, Estado inicia ampliação da ala Cardiológica do Hospital Hans Dieter Schmidt de Joinville

Começou nesta semana a reforma e ampliação da ala cardiológica do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, aguardada há mais de 20 anos.

O investimento de R$ 8,7 milhões do Governo do Estado vai modernizar a estrutura e ampliar a capacidade de atendimento do setor.

O projeto inclui a construção de uma saída de emergência, salas de apoio e outras adequações para otimizar o fluxo de pacientes e profissionais.

Os trabalhos abrangem desde sistemas de fluidos medicinais e climatização até instalações elétricas e revestimentos em uma área de 1.373,5 metros quadrados.

A previsão é de que a intervenção dure cerca de 1 ano e 8 meses.

A diretora do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, Aldilete Cardoso Alves Fantuci, explica que a unidade é referência para toda a região Norte e Nordeste do estado e fala da melhora na qualidade do atendimento que a obra vai trazer:

SONORA