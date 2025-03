Boa Vista conquista 3º lugar entre as cidades mais sustentáveis do Norte

Foto: Rebeca Lima/Semuc/PMBV



Boa Vista foi reconhecida como a 3ª cidade mais sustentável da região Norte no Ranking de Cidades Sustentáveis, durante a 6ª edição do Smart City Expo Curitiba 2025. A premiação ocorreu nesta quarta-feira, 26, em Curitiba e destacou os municípios brasileiros com as melhores práticas de sustentabilidade, gestão eficiente e qualidade de vida.

O Smart City é o maior cidades inteligentes das Américas. O ranking, elaborado pela Bright Cities, utiliza indicadores da norma ISO 37120, que estabelece métricas internacionais para serviços urbanos, bem como desenvolvimento sustentável. Ao todo, 336 cidades do Brasil, com população acima de 100 mil habitantes, foram avaliadas, sendo então premiadas as cinco primeiras de cada região do país. Boa Vista, por exemplo, ficou à frente de seis das sete capitais do Norte. Confira o ranking aqui.

O ranking avalia 43 indicadores, divididos em cinco categorias:

Prosperidade: desenvolvimento econômico e geração de oportunidades;

desenvolvimento econômico e geração de oportunidades; Gestão: eficiência administrativa e transparência governamental;

eficiência administrativa e transparência governamental; Bem-estar: qualidade de vida, com foco em saúde e educação;

qualidade de vida, com foco em saúde e educação; Segurança e Infraestrutura: segurança pública e qualidade estrutural;

segurança pública e qualidade estrutural; Serviços Básicos: acesso a saneamento, energia e outros serviços essenciais.

“A prefeitura trabalha pelo desenvolvimento sustentável de Boa Vista e esse prêmio é o reconhecimento dos avanços em todas as áreas, com investimento em soluções inteligentes que melhoram a vida da população”, disse o prefeito Arthur Henrique.

Boa Vista como referência em sustentabilidade

Atualmente, a cidade tem Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,752, ocupando o quarto lugar entre os municípios mais desenvolvidos da região, ficando atrás apenas de Palmas (0,788), Paraíso do Tocantins (0,764) e Gurupi (0,759).

Os resultados positivos são fruto de investimentos contínuos em infraestrutura, educação e energia limpa, fatores que pesaram na colocação de Boa Vista no ranking.

Educação e tecnologia

Conforme a Prefeitura de Boa Vista, a educação foi um dos principais fatores que levaram capital a essa posição de destaque. Com mais de 55 mil alunos matriculados na rede municipal, a cidade expandiu sua estrutura nos últimos anos, entregando 15 novas escolas e criando 12 mil novas vagas. A prefeitura inaugurou doze novas creches, ampliando em 145% a oferta de vagas para a primeira infância.

A Prefeitura de Boa Vista também vem investindo pesado em tecnologia educacional. Os alunos contam com chromebooks, tablets, laboratórios móveis, telas interativas e outras ferramentas digitais, que modernizam o ensino e tornam o aprendizado mais dinâmico e acessível. Os pais conseguem solicitar a matrícula dos filhos por meio de aplicativo e site, diminuindo o tempo do procedimento.

Implantou também a “Cidade Social”, uma plataforma inovadora que integra as unidades de atendimento social, proporcionando uma gestão eficiente, embasada em informações precisas e atualizadas.

Energia limpa e compromisso ambiental

Outro fator que impulsionou Boa Vista no ranking foi a aposta em energia renovável. Atualmente, o município conta com sete usinas fotovoltaicas e mais de 19 mil placas solares, que garantem uma economia anual de R$ 6,1 milhões nos cofres públicos. Além disso, toda a iluminação pública foi modernizada e agora é 100% LED, reduzindo o consumo de energia e a emissão de carbono.

No setor ambiental, a prefeitura implementou ecopontos para o descarte adequado de resíduos e inaugurou o Centro de Compostagem e Resíduos Orgânicos, onde os materiais recolhidos são transformados em adubo. Desde a criação da iniciativa, já houve o reaproveitamento de mais de 80 toneladas de resíduos, fortalecendo a economia circular e reduzindo impactos ambientais.

Fonte: Da Redação