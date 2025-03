Milwaukee Bucks x New York Knicks ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS PLAYOFFS DA NBA HOJE (28/03), PALPITES E PRÉ-JOGO

A partida DA NBA, edição de 2024/2025 entre Minnesota Timberwolves x Phoenix Suns hoje, HOJE (28) as 21 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto O NBA é a maior competições de basquete do planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no mundo.

A NBA, abreviação de National Basketball Association, é a principal liga de basquete do mundo, reunindo os melhores jogadores e equipes em uma competição repleta de talento e emoção. Com uma história rica e tradição de mais de sete décadas, a NBA atrai fãs de todas as partes do globo, oferecendo um espetáculo esportivo de alto nível. NBA.

por Basketbrasil.com.br

Minnesota Timberwolves x Phoenix Suns: Livescore e Informações da Partida (29/03/2025)

Neste sábado, 29 de março de 2025, Minnesota Timberwolves e Phoenix Suns se enfrentam em mais um duelo emocionante pela temporada regular da NBA. A partida promete ser equilibrada, com ambas as equipes buscando uma vitória para melhorar suas colocações na Conferência Oeste.

Retrospecto das Equipes

Minnesota Timberwolves

Últimos jogos: Derrota para o Indiana Pacers (103-119) Vitória sobre o New Orleans Pelicans (134-93) Derrota para o New Orleans Pelicans (115-119) Derrota para o Indiana Pacers (130-132) Vitória sobre o Utah Jazz (128-102)



Os Timberwolves vêm alternando bons e maus momentos na temporada, com três derrotas nos últimos cinco jogos. A equipe precisa reagir para manter uma posição confortável na briga pelos playoffs.

Phoenix Suns

Últimos jogos: Derrota para o Boston Celtics (102-132) Vitória sobre o Milwaukee Bucks (108-106) Vitória sobre o Cleveland Cavaliers (123-112) Vitória sobre o Chicago Bulls (127-121) Vitória sobre o Toronto Raptors (129-89)



Os Suns estão em uma ótima fase, vencendo quatro das últimas cinco partidas. A equipe se mostra forte e equilibrada, com um ataque eficiente e uma defesa sólida.

Confrontos Diretos

Nos últimos encontros entre as equipes, os Timberwolves levaram vantagem:

02/03/2025 – Phoenix Suns 98×116 Minnesota Timberwolves

29/01/2025 – Phoenix Suns 113×121 Minnesota Timberwolves

17/11/2024 – Minnesota Timberwolves 120×117 Phoenix Suns

Com três vitórias seguidas no confronto direto, os Timberwolves têm um histórico recente positivo contra os Suns. No entanto, a boa fase da equipe de Phoenix pode representar um desafio maior desta vez.

Odds e Favoritismo

Betano : Vitória dos Timberwolves: 2.55 Vitória dos Suns: 1.47

:

Os Suns são apontados como favoritos para vencer, segundo as casas de apostas, devido ao bom momento da equipe. Ainda assim, os Timberwolves já provaram ser um adversário difícil.

Onde Assistir

A partida terá transmissão ao vivo por serviços de streaming e plataformas de apostas que disponibilizam jogos da NBA para seus usuários. Para assistir, é necessário ter saldo na conta ou ter feito uma aposta nas últimas 24 horas.

Palpite para a Partida

Com base no desempenho recente e no histórico entre as equipes, o jogo promete ser disputado. Os Timberwolves podem surpreender mais uma vez, mas os Suns, vivendo um melhor momento, têm boas chances de sair com a vitória.

Acompanhe o livescore em tempo real e fique por dentro de todos os lances dessa grande partida da NBA!