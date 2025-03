Polícia Civil divulga foto de adolescente desaparecido em Boa Vista

Posted on

28 de fevereiro de 2025 19:06 Por: Eduardo Santinon (esantinon@sorocaba.sp.gov.br) Fotos: Michelle Alves A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Parcerias (Separ), entregou nesta sexta-feira (28) as obras de duplicação da Avenida Pereira da Fonseca, no trecho até a Avenida Conde Zeppelin, no bairro do Éden, Zona Industrial da cidade. As melhorias […]