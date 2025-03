Fortaleza x Franca ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (28/03)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Fortaleza x Franca hoje, HOJE (28) as 20 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Comunicado sobre transmissão do NBB

Nbb ao vivo com imagens aqui

Duelo de forças no NBB: Fortaleza x Franca

Nesta sexta-feira (28), Fortaleza B.C. e Franca entram em quadra para mais um grande confronto pelo Novo Basquete Brasil (NBB) 2024/25. O jogo acontece no Ginásio Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza, e coloca frente a frente duas equipes com objetivos distintos na competição.

Onde assistir Fortaleza B.C. x Franca ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo por plataformas de streaming e TV esportiva, além da possibilidade de acompanhar os principais lances em tempo real nos sites de estatísticas esportivas.

Momento das equipes

Fortaleza B.C.: A equipe cearense vem oscilando na temporada e busca um resultado positivo para se aproximar da zona de classificação aos playoffs. O Fortaleza precisa fazer valer o fator casa para superar um dos favoritos ao título.

A equipe cearense vem oscilando na temporada e busca um resultado positivo para se aproximar da zona de classificação aos playoffs. O Fortaleza precisa fazer valer o fator casa para superar um dos favoritos ao título. Franca: Atual campeão do NBB, o time paulista chega embalado após boas vitórias recentes. A equipe liderada por Lucas Dias tem um dos elencos mais fortes do campeonato e quer manter a regularidade para garantir uma posição favorável nos playoffs.

Últimos jogos no NBB

Fortaleza B.C.:

Derrota para o Bauru (66×74)

Vitória sobre o Paulistano (87×84)

Vitória sobre o São Paulo (79×75)

Derrota para o Minas (86×92)

Derrota para o Flamengo (79×84)

Franca:

Vitória sobre a Unifacisa (83×71)

Vitória sobre o Bauru (93×71)

Vitória sobre o Quimsa pela Champions League Américas (84×73)

Derrota para o Quimsa (78×88)

Vitória sobre o Quimsa (71×69)

Histórico de confrontos diretos

Nos últimos encontros, o Franca tem ampla vantagem sobre o Fortaleza B.C.:

29/11/2024: Franca 97×71 Fortaleza B.C.

Franca 97×71 Fortaleza B.C. 16/01/2024: Franca 81×75 Fortaleza B.C.

Franca 81×75 Fortaleza B.C. 03/01/2024: Fortaleza B.C. 72×77 Franca

Fortaleza B.C. 72×77 Franca 14/02/2023: Fortaleza B.C. 65×102 Franca

Fortaleza B.C. 65×102 Franca 17/11/2022: Franca 78×62 Fortaleza B.C.

Expectativas para o jogo

O Fortaleza B.C. precisa superar um forte retrospecto negativo contra Franca para surpreender e somar pontos importantes. Já o time paulista quer manter a sequência de vitórias e seguir brigando pelo topo da tabela.

Acompanhe Fortaleza B.C. x Franca ao vivo e fique por dentro de tudo sobre o NBB 2024/25!

Jogos do NBB – 27 a 31 de março de 2025

Quinta-feira – 27 de março de 2025

Jogo 256 – 20h00 | Flamengo x Vasco

📺 Onde assistir: SporTV, NBB Basquetpass, FlaTV+

Sexta-feira – 28 de março de 2025

Jogo 257 – 19h30 | Fortaleza x Franca

📺 Onde assistir: YouTube, NBB Basquetpass

| 📺 YouTube, NBB Basquetpass Jogo 258 – 20h00 | São Paulo x Pato Basquete

📺 Onde assistir: YouTube, Disney+

Sábado – 29 de março de 2025

Jogo 259 – 16h00 | Botafogo x Flamengo

📺 Onde assistir: YouTube, NBB Basquetpass, FlaTV

| 📺 YouTube, NBB Basquetpass, FlaTV Jogo 260 – 17h10 | Pinheiros x Corinthians

📺 Onde assistir: YouTube, TV Cultura, NBB Basquetpass

| 📺 YouTube, TV Cultura, NBB Basquetpass Jogo 261 – 18h00 | Bauru x Caxias do Sul

📺 Onde assistir: YouTube, NBB Basquetpass

| 📺 YouTube, NBB Basquetpass Jogo 262 – 18h00 | Minas x União Corinthians

📺 Onde assistir: Não informado

Segunda-feira – 31 de março de 2025

Jogo 263 – 19h30 | São José x Fortaleza

📺 Onde assistir: Não informado

| 📺 Não informado Jogo 264 – 19h30 | Franca x Caxias do Sul

📺 Onde assistir: YouTube, UOL, NBB Basquetpass

| 📺 YouTube, UOL, NBB Basquetpass Jogo 265 – 20h00 | Mogi das Cruzes x União Flamengo Carioca

📺 Onde assistir: YouTube, Rede ITA, NBB Basquetpass

Destaques da Rodada