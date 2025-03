São Paulo x Pato Basquete ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (28/03)

Por MRNews



A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre São Paulo x Pato Basquete hoje, HOJE (28) as 20 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

São Paulo x Pato Basquete: Análise e Palpites para o Jogo da NBB

A NBB (Novo Basquete Brasil) 2024/25 segue a todo vapor, e nesta quinta-feira, 28 de março de 2025, o São Paulo FC recebe o Pato Basquete no Ginásio do Morumbi, às 20h (horário de Brasília), em confronto válido pela 24ª rodada da competição.

Desempenho das Equipes

Ambas as equipes chegam com campanhas semelhantes na NBB, acumulando 11 vitórias e 18 derrotas, o que torna o confronto ainda mais equilibrado.

São Paulo FC: 13º colocado, vem de três derrotas e duas vitórias nos últimos cinco jogos.

Pato Basquete: 14º colocado, atravessa um momento difícil, com quatro derrotas seguidas e apenas uma vitória recente.

Nos últimos 10 confrontos diretos, o São Paulo FC leva ampla vantagem, vencendo 9 vezes, enquanto o Pato Basquete venceu apenas uma.

Destaques Individuais

São Paulo FC: O armador Rafa foi o grande nome na última partida, anotando 17 pontos, 7 rebotes e 2 assistências . Ele será peça-chave para o tricolor paulista conquistar mais uma vitória.

A equipe paranaense aposta no desempenho do ala Jefferson, que tem sido consistente na temporada e pode fazer a diferença.

Probabilidades e Palpite

De acordo com as casas de apostas, as odds indicam um favoritismo para o Pato Basquete:

São Paulo FC: 2.30 (probabilidade de vitória: 43% )

(probabilidade de vitória: ) Pato Basquete: 1.56 (probabilidade de vitória: 64%)

Apesar das odds apontarem ligeira vantagem para o Pato Basquete, o retrospecto recente favorece o São Paulo FC, que jogando em casa pode surpreender.

Palpite: Vitória do São Paulo FC, apostando em sua força dentro de casa e no retrospecto positivo contra o adversário.

Onde Assistir

A partida será transmitida ao vivo na plataforma de streaming NBB CAIXA, além de possíveis transmissões em canais esportivos fechados.

Jogos do NBB – 27 a 31 de março de 2025

Quinta-feira – 27 de março de 2025

Jogo 256 – 20h00 | Flamengo x Vasco

📺 Onde assistir: SporTV, NBB Basquetpass, FlaTV+

Sexta-feira – 28 de março de 2025

Jogo 257 – 19h30 | Fortaleza x Franca

📺 Onde assistir: YouTube, NBB Basquetpass

| 📺 YouTube, NBB Basquetpass Jogo 258 – 20h00 | São Paulo x Pato Basquete

📺 Onde assistir: YouTube, Disney+

Sábado – 29 de março de 2025

Jogo 259 – 16h00 | Botafogo x Flamengo

📺 Onde assistir: YouTube, NBB Basquetpass, FlaTV

| 📺 YouTube, NBB Basquetpass, FlaTV Jogo 260 – 17h10 | Pinheiros x Corinthians

📺 Onde assistir: YouTube, TV Cultura, NBB Basquetpass

| 📺 YouTube, TV Cultura, NBB Basquetpass Jogo 261 – 18h00 | Bauru x Caxias do Sul

📺 Onde assistir: YouTube, NBB Basquetpass

| 📺 YouTube, NBB Basquetpass Jogo 262 – 18h00 | Minas x União Corinthians

📺 Onde assistir: Não informado

Segunda-feira – 31 de março de 2025

Jogo 263 – 19h30 | São José x Fortaleza

📺 Onde assistir: Não informado

| 📺 Não informado Jogo 264 – 19h30 | Franca x Caxias do Sul

📺 Onde assistir: YouTube, UOL, NBB Basquetpass

| 📺 YouTube, UOL, NBB Basquetpass Jogo 265 – 20h00 | Mogi das Cruzes x União Flamengo Carioca

📺 Onde assistir: YouTube, Rede ITA, NBB Basquetpass

Destaques da Rodada