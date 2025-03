Secretaria da Mulher, com apoio do Fundo Social e de outras secretarias, realiza mais um “Aulão Solidário” nesta quinta-feira (27)

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Mulher (Semul) e do Fundo Social de Solidariedade (FSS) e com a participação das Secretarias da Cidadania (Secid), de Saúde (SES), de Esporte e Qualidade de Vida (Sequavi) e da Cultura (Secult), contando com a coordenação de Luciene Tavares, da Ouvidoria, realizou na manhã desta quinta-feira (27), o “Aulão Solidário”, com aula gratuita de forró e ginástica funcional. Também foram arrecadados os alimentos levados para contribuir com a campanha “A Fome não é Fake!”, do Fundo Social.

Desta vez a ação, que já foi realizada outras vezes, aconteceu no estacionamento ao lado da Semul, na Avenida Rudolf Dafferner, 65, no Alto da Boa Vista. Participaram frequentadores do Clube do Idoso e dos grupos de caminhada de várias UBSs do município.

Antes da atividade, o público foi recebido com um café da manhã e pôde participar de aferição de pressão arterial e testes de glicemia. Também foram distribuídas garrafinhas de água para os participantes se hidratarem durante a atividade física. A Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema) também esteve presente e distribuiu mudas de plantas e árvores aos interessados e forneceu informações sobre o cultivo das mudas fornecidas.

Estiveram presentes a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Sirlange Frate Maganhato, e a secretária da Mulher, Rosângela Perecini. “Mesmo com uma agenda repleta de compromissos, consegui encontrar um tempinho para estar aqui e participar dessa atividade tão saudável com tantas mulheres. E isso é importante para todas nós, que cada encontre no seu dia a dia um espaço para cuidar de si própria”, sugere a primeira-dama Sirlange. A secretária da Mulher também comemorou o fato de tantas pessoas aderirem à iniciativa. “A cada edição verificamos o entusiasmo dos participantes e a energia que essas aulas proporcionam para todos. É um momento de lembrar da importância de dar atenção à saúde, com alimentação saudável, muita hidratação e atividade física na medida para cada um”, completou a Rosângela.

As atividades foram conduzidas pela coordenadora da Mulher da Secid, Christina Palau, e contaram com o entusiasmo de todos os participantes. “O Aulão e o Forrozinho começaram de uma necessidade de levar a dança para as pessoas nas comunidades. Então ele começou nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), depois ele foi para as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e agora nós estamos aqui com esse Aulão itinerante com a primeira-dama. Hoje tivemos, como sempre, um grande grupo de pessoas, foi fenomenal! Ao fim da atividade, recebemos muitos elogios das participantes e a solicitação para que os aulões continuem”, relata a coordenadora.