Por MRNews



Vasco Goleia Flamengo por 5 a 0 no Sub-20: Gols no Segundo Tempo e Expulsão no Início da Partida

Em um clássico eletrizante válido pelo Campeonato Carioca Sub-20, o Vasco venceu o Flamengo por 5 a 0, em uma exibição de força e superioridade no segundo tempo. O jogo ocorreu hoje e contou com grandes destaques individuais e coletivos, além de um incidente envolvendo o goleiro do Flamengo, que foi expulso aos 6 minutos de jogo.

A partida, que começou equilibrada, teve seu ponto de virada logo no início do segundo tempo, quando o Flamengo foi reduzido a 10 jogadores devido à expulsão de seu goleiro. A situação abriu espaço para o Vasco, que não desperdiçou a oportunidade.

Os Gols do Vasco

O primeiro gol do Vasco veio com Zucarello, que aproveitou uma boa jogada coletiva para abrir o placar. Não demorou muito para o time da Colina ampliar a vantagem. O atacante GB foi o autor de dois gols seguidos, demonstrando muita habilidade e precisão nas finalizações.

Juninho, com grande visão de jogo, fez o quarto gol da partida, em uma finalização tranquila após um belo passe dentro da área. Bruno Lopes fechou a conta com um gol de cabeça, consolidando a goleada e selando a vitória por 5 a 0.

Lesão de GB e Expulsão do Goleiro

A vitória do Vasco, porém, não foi apenas sobre o placar. GB, que marcou dois gols e foi um dos destaques da partida, teve de sair de campo lesionado, deixando os torcedores preocupados com sua situação. A lesão aconteceu ainda no segundo tempo, mas, até o momento, o clube não divulgou detalhes sobre a gravidade da lesão.

Outro ponto marcante do jogo foi a expulsão do goleiro do Flamengo, que deixou a equipe com um grande desfalque logo no início do segundo tempo, aos 6 minutos. Essa situação dificultou ainda mais as chances do time rubro-negro de reagir na partida.

Próximos Desafios

Com a vitória esmagadora, o Vasco segue firme em busca do título no Campeonato Carioca Sub-20, demonstrando grande entrosamento e qualidade técnica. O Flamengo, por sua vez, precisará se reestruturar para os próximos jogos, corrigindo os erros defensivos e buscando alternativas após a expulsão precoce de seu goleiro.

O clássico carioca deixou claro que o Vasco está pronto para grandes desafios, e, com um elenco forte e motivado, promete continuar a surpreender na competição.

Começou o Campeonato Brasileirão Sub-20 partida entre Flamengo x Vasco Brasileirão SUB-20 acontece hoje, HOJE (28) às 16 hs. A partida acontece sob o mando de campo do Fla, que busca a vitória sob seus domínios.

Por notícias do Furacão

E Notícias do Flamengo

Flamengo x Vasco – Pré-jogo, Prognóstico e Onde Assistir – Campeonato Brasileiro Sub-20

Data: 28/03/2025 (sexta-feira)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro

Fase: Primeira fase

Transmissão: A definir

Flamengo x Vasco – Análise e Palpites

O clássico carioca entre Flamengo e Vasco promete agitar a rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O duelo, que será disputado no Luso-Brasileiro, coloca frente a frente duas equipes que ainda buscam embalar na competição. O Flamengo, atualmente na 20ª colocação, ainda não somou pontos no torneio, enquanto o Vasco ocupa a 17ª posição, com um ponto conquistado.

Apesar da rivalidade histórica, os números das equipes mostram um desempenho abaixo do esperado nas rodadas iniciais. O Flamengo ainda busca sua primeira finalização e escanteio no campeonato, enquanto o Vasco registra médias discretas nesses quesitos. Além disso, o time cruzmaltino já recebeu três cartões amarelos em média por jogo, mostrando um estilo de marcação mais intenso.

Como chegam as equipes?

Flamengo

🔴⚫ Posição: 20º

🔴⚫ Pontuação: 0

🔴⚫ Finalizações (Média): 0

🔴⚫ Escanteios (Média): 0

🔴⚫ Cartões amarelos (Média): 3

🔴⚫ Expulsões: 0

O Flamengo entra pressionado para o clássico, precisando de uma reação imediata para sair da lanterna. Apesar da tradição na categoria de base, o time ainda não encontrou seu melhor futebol e precisará mostrar evolução diante de um rival forte.

Vasco

⚫⚪ Posição: 17º

⚫⚪ Pontuação: 1

⚫⚪ Finalizações (Média): 0

⚫⚪ Escanteios (Média): 0

⚫⚪ Cartões amarelos (Média): 1,5

⚫⚪ Expulsões: 0

O Vasco chega motivado com a recente contratação do atacante angolano Loide Augusto, apresentado como reforço do elenco. O Cruzmaltino já somou um ponto no campeonato e busca um triunfo para subir na tabela.

Palpite para Flamengo x Vasco – Campeonato Brasileiro Sub-20

O equilíbrio marca o confronto, já que ambas as equipes ainda não demonstraram um desempenho sólido na competição. O Flamengo pode se apoiar na força de sua base para reagir, enquanto o Vasco aposta na chegada de reforços para melhorar seu setor ofensivo.

**🔮 Palpite: Empate ou Vasco vence

!

Times Participantes do Brasileirão Sub-20 2025

América-MG

Athletico-PR

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Bragantino

Corinthians

Cruzeiro

Cuiabá

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Juventude

Palmeiras

Santos

São Paulo

Vasco

Campeões e Vices do Brasileirão Sub-20

O Palmeiras é o maior campeão, com três títulos (2018, 2022 e 2024), seguido pelo Flamengo, que venceu duas vezes (2019 e 2023). Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Atlético-MG e Botafogo têm um título cada.

Ano Campeão Vice-campeão 2015 Fluminense Vitória 2016 Botafogo Corinthians 2017 Cruzeiro Coritiba 2018 Palmeiras Vitória 2019 Flamengo Palmeiras 2020 Atlético-MG Athletico-PR 2021 Internacional São Paulo 2022 Palmeiras Corinthians 2023 Flamengo Palmeiras 2024 Palmeiras Cruzeiro

O Brasileirão Sub-20 é um dos torneios de base mais importantes do futebol brasileiro e um celeiro de futuros craques. Quem será o campeão em 2025?