Edital nº 30/2025SP abre seleção para vagas de estágio em 13 unidades: IF – IFSP

Há oportunidades para estudantes de pós-graduação, de cursos superiores e de cursos de nível médio e médio técnico; inscrições até 6 de abril

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) torna público o Edital nº 30/2025, de 27 de março de 2025, para a abertura do Processo Seletivo Simplificado para 35 vagas de estágio distribuídas em 13 unidades/campi.

Podem participar estudantes de nível médio, médio técnico, graduação e pós-graduação matriculados em instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

As inscrições são gratuitas, devem ser realizadas até o dia 6 de abril de 2025, na página da seleção. No momento da inscrição, o candidato deve selecionar o campus de interesse e o nível de escolaridade em que está matriculado. Algumas vagas permitem escolher entre 20h ou 30h semanais, em regime presencial ou híbrido.

As vagas estão distribuídas entre a Reitoria (São Paulo) e os campi de Barretos, Bragança Paulista, Hortolândia, Itapetininga, Jacareí, Matão, Presidente Epitácio, São João da Boa Vista, São Miguel Paulista, Sertãozinho, Sorocaba e Suzano.

A seleção segue as diretrizes da Lei nº 11.788/2008 (lei do estágio) e normas correlatas, e há reserva de vagas para pessoas negras e para pessoas com deficiência.

Os valores das bolsas variam conforme a carga horária e o nível de escolaridade:

– Pós-graduação: R$ 1.165,65 (20h) e R$ 1.665,22 (30h)

– Nível superior: R$ 787,98 (20h) e R$ 1.125,69 (30h)

– Nível médio/técnico: R$ 486,05 (20h) e R$ 694,36 (30h)

O processo seletivo terá duas etapas: prova objetiva online, no dia 9 de abril, com 30 questões de múltipla escolha, e análise documental para os aprovados na primeira fase.

Confira os detalhes sobre as vagas, requisitos, cronograma e demais informações na página da seleção.

Serviço

Vagas: 35

Níveis: Médio, Técnico, Graduação e Pós

Local: 13 unidades do IFSP espalhadas pelo estado de São Paulo

Bolsas: de R$ 486,05 a R$ 1.665,22

Seleção: prova de conhecimentos e análise documental

Inscrições gratuitas: até 06/04

Edital e formulário: https://universidadepatativa.com.br/site/processo-seletivo-para-recrutamento-de-estagiarios-no-instituto-federal-de-educacao-ciencia-e-tecnologia-de-sao-paulo-editl-30-2025/