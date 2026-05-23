Agência Minas Gerais | Governo de Minas nomeia 92 novos servidores para reforçar a rede estadual de educação

O Governo de Minas segue avançando na ampliação do quadro de profissionais da educação pública estadual. Somadas às nomeações em andamento do concurso regido pelo Edital nº 01/2025 — que já ultrapassam 6,8 mil novos nomes publicados —, o Estado publicou, neste sábado (23/5), a nomeação de outros 92 aprovados no concurso público da Educação regido pelo Edital nº 3/2023.

O certame foi realizado pelas secretarias de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) e de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag/MG).

“Minas segue avançando em todas as áreas, e a educação é nossa prioridade. Ter profissionais qualificados é fundamental para um ensino de qualidade”, pontua o governador Mateus Simões.

As nomeações contemplam 46 cargos de Analista Educacional (ANE), 19 de Analista Educacional – Inspetor Escolar (ANE-IE), nove de Professor de Educação Básica (PEB) e 18 de Técnico da Educação (TDE).

Os novos servidores irão atuar nos Quadros do Magistério e Administrativo, distribuídos nas 47 Superintendências Regionais de Ensino (SREs) e em unidades escolares de todas as regiões do estado.

“Cada nova nomeação representa um reforço importante para a educação pública de Minas Gerais. Estamos ampliando nossas equipes, valorizando os profissionais da rede e garantindo que as escolas tenham cada vez mais estrutura e suporte para oferecer um ensino de qualidade aos estudantes mineiros”, afirma Gustavo Braga, secretário de Estado de Educação.

Os nomeados devem acompanhar o Diário Oficial de Minas Gerais para o cumprimento das próximas etapas. Desde 2019, o Governo de Minas já nomeou quase 34 mil servidores para a Educação, consolidando a prioridade dada à área.

Concurso de 2025

O concurso realizado em 2025 contempla os cargos de Professor de Educação Básica (PEB), Especialista em Educação Básica (EEB), Analista Educacional (ANE), Analista de Educação Básica (AEB), Técnico da Educação (TDE) e Assistente Técnico de Educação Básica (ATB), para atuação em escolas e Superintendências Regionais de Ensino (SREs) em todas as regiões de Minas Gerais.

As nomeações já estão em andamento. Em fevereiro deste ano, foram nomeados 4.685 candidatos aprovados, distribuídos entre os cargos de Professor de Educação Básica (PEB), Analista de Educação Básica (AEB) e Técnico da Educação (TDE).

Já em maio, o Governo de Minas publicou 2.201 nomeações referentes ao segundo lote do cargo de Professor de Educação Básica (PEB) do Concurso Público nº 01/2025 da Educação.