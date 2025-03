Alunos da rede municipal de Nova Iguaçu participam de concerto didático com a Orquestra Sinfônica Brasileira

A junção entre educação e cultura transformou o Teatro Nova Iguaçu em um verdadeiro palco de descobertas musicais. Nesta quinta-feira (27), 1.126 alunos de 13 escolas da rede municipal tiveram a oportunidade de vivenciar o universo da música no projeto “Concertos Didáticos”, uma iniciativa da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB), que já percorreu 40 municípios e faz parte do programa Conexões Musicais.

O prefeito de Nova Iguaçu, Dudu Reina, também acompanhou o espetáculo e destacou a importância de oferecer esse tipo de experiência aos alunos.

“A educação vai muito além da sala de aula. Projetos como este da OSB ampliam horizontes e despertam novos talentos. Quem sabe, no futuro, algum dos nossos estudantes não seja integrante desta orquestra?”, disse.

A secretária municipal de Educação, Maria Virgínia Andrade Rocha, ficou extasiada com a apresentação de músicos da OSB e o envolvimento dos alunos:

“Este é um dia muito importante, que traz memórias e expectativas. Essa parceria com a Orquestra Sinfônica Brasileira é muito positiva e relevante. Tenho certeza de que trará grandes resultados para nossos alunos”.

Durante a apresentação, o Quinteto de Metais da OSB apresentou, de forma didática, o trompete, o trombone, a tuba e a trompa, explicando suas funções em composições clássicas e populares. Os músicos Ricardo Santos e Rafael Honorato (trombones), Eliézer Conrado (trompa), Murilo Anghinoni e Nilson Coelho (trompetes) interagiram com os alunos, tornando o momento ainda mais especial.

“Nosso objetivo é despertar a curiosidade das crianças e mostrar que a música é para todos. Muitos veem uma orquestra como algo distante, inacessível, e aqui provamos o contrário. Queremos que elas se sintam parte desse mundo e percebam que também podem seguir esse caminho”, explicou Elber Ramos, gerente educacional da OSB.

Natural de Nova Iguaçu, Eliézer Conrado se apresentou diante de seus pais, que estavam na plateia prestigiando o filho.

“Tocar aqui é especial para mim. Morei muitos anos em Nova Iguaçu, meus pais ainda vivem aqui e ver tantas crianças tendo essa oportunidade me faz lembrar do meu início. Comecei com 9 anos e hoje, prestes a completar 30 anos na Orquestra Sinfônica Brasileira, sei o quanto esse tipo de incentivo é valioso. Espero que elas possam colher muitos frutos no futuro”, compartilhou o trompista da OSB.

Música nas escolas

Além de assistirem ao concerto, crianças da rede municipal de ensino já vivenciam a música dentro da sala de aula. Turmas do 3º e 4º ano do Ensino Fundamental das escolas municipais Barão de Guandu e Dr. Juvenil contam com aulas ministradas por integrantes da OSB.

“A música desenvolve a concentração, a disciplina e melhora o desempenho escolar. Temos percebido um grande avanço no comportamento e no aprendizado dos alunos desde que as aulas começaram”, destacou o diretor da E.M. Barão de Guandu, Rodrigo Cunha.

“Nossas crianças estão tendo contato com um universo que, para muitas delas, seria inalcançável. A arte e a música têm o poder de transformar vidas, e essa parceria está abrindo portas para um futuro com mais cultura e oportunidades”, concluiu Ieda Martins, diretora adjunta da E.M. Dr. Juvenil.