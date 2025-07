Prefeitura de Boa Vista convoca mais aprovados do cadastro de reserva de seletivo da Educação

Foto: Diane Sampaio/Semuc/PMBV



Uma nova convocação de profissionais para reforçar a Rede Municipal de Ensino foi publicada nesta quarta-feira, 2, no Diário Oficial do Município (DOM). A lista com o nome dos 205 convocados, aprovados no cadastro de reserva do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2023, já está disponível para consulta.

Os cargos são os seguintes: controlador de acesso (30), psicólogo (7), auxiliar de depósito (10), apoio de transporte urbano (6), técnico do ponto eletrônico (2) e cuidador escolar (150).

Inicia nesta quinta-feira, 3 e segue até 14 de julho, o período para os candidatos convocados enviarem a documentação necessária. O procedimento é feito de forma totalmente virtual, por meio da página: https://boavista.rr.gov.br/.

Confira o passo a passo para o envio da documentação:

Acesse o site da Prefeitura Municipal de Boa Vista. Acesse o link: boavista.rr.gov.br

Clique em “Portal do Cidadão”; 2.1. – Admissão de Pessoal; 2.2. – Segunda opção “Seletivo SMEC – Edital 030”

Clique em “Solicitar Serviço”

Cliquem em “Cadastre-se”, caso não tenha cadastro no Portal do Cidadão

Preencher com os dados pessoais todos os campos com *, ao final da página, clicar em “Incluir”

Envie todos os documentos solicitados conforme o portal

