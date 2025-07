Com obras de pavimentação, drenagem e nova via, Selvíria avança em infraestrutura com apoio do MS Ativo

Para avançar em infraestrutura urbana, o município de Selvíria vai receber investimentos do programa MS Ativo Municipalismo que vão garantir obras de pavimentação, drenagem e ainda a implantação de uma via para ligar a área central ao Bairro da Véstia.

“A nossa reunião de trabalho é para identificar as necessidades dos municípios, e as prioridades para a melhoria da qualidade de vida da população, no contexto específico de Selvíria. Com planejamento e organização é possível avançar”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

Para definir as obras necessárias, o prefeito Jaime Soares Ferreira e demais lideranças municipais – além de representantes da ALEMS (Assembleia Legislativa) e da bancada federal – apresentaram o planejamento ao Governo do Estado.

Entre os projetos contemplados estão pavimentação, drenagem e a nova via que vai ligar o Bairro da Véstia a área central do município, sem a necessidade de tráfego pela rodovia BR-158, garantindo segurança à população.

“Estamos contentes com esse compromisso do Governo do Estado de fazer investimentos em Selvíria. A nova rua vai deixar a região mais segura. E essa conversa próxima com o governador é importante, ele ouve nossas demandas e recebemos o apoio que precisamos”, disse o prefeito.

O programa MS Ativo apresenta um novo conceito de cooperação entre Estado e municípios, e visa instituir um novo modelo de gestão pública orientada a resultados, baseada em dados e metas a serem atingidas de modo a garantir entregas melhores para a população. Com isso, o Governo do Estado e as prefeituras participam ativamente da construção de políticas personalizadas, que atendam as demandas locais e específicas de cada município.

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende/Secom